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Фильмы, вызвавшие скандалы еще до премьеры
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Фильмы, вызвавшие скандалы еще до премьеры 

Рамблер 19 часов назад
Фото: Кадр из фильма “Зимний путь”
Говорят, что о вкусах не спорят. То, что понравится одному человеку, может стать совершенно не по вкусу другому. И это нормально. Но порой случается так, что люди начинают осуждать то, о чем даже не имеют представления. Примеры тому — фильмы, вокруг которых разгорелись скандалы еще до их выхода на экраны.

“Клич свободы” (1988)

Картина, рассказывающая историю отношений журналиста Дональда Вудса и активиста Стива Бико, происходящую в 1970-е годы в Южной Африке, заклеймило руководство этой страны еще на этапе создания картины. Создателей фильма обвиняли в пропаганде расизма, коррупции и дискриминации. Фильм все же выпустили в прокат в Южной Африке, но после премьеры сняли с показа, обвинив авторов в «популистской пропаганде».
Отметим, что «Клич свободы» в 1988 году был номинирован на «Оскар» сразу в трех номинациях: «Лучшая мужская роль», «Лучшая оригинальная музыка» и «Лучшая оригинальная песня». Правда, ни одной награды фильм так и не получил.

“Операция «Арго»”, (2012)

Этот фильм Бена Аффлека об операции спецслужб по спасению американских дипломатов, взятых в заложники в Тегеране, в 2013 году получил «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Однако, триумфу предшествовали не слишком приятные события.
Члены правительства Ирана, лишь узнав о сюжете готовящейся картины, высказали предположение, что американцы обязательно исказят факты. В итоге после выхода фильма «Операцию „Арго“» обвинили в «злонамернности» и запретили к показу на территории страны.

“Зимний путь” (2013)

Дебютная картина режиссеров Любови Львовой и Сергей Тарамаева готовилась к выходу в прокат в момент, когда был принят закон, запрещающий пропаганду гомосексуализма и педофилии. Фильм, главным героем которой является гомосексуалист, назвали гей-драмой и попытались запретить к показу. Однако, несмотря на скандал, картина все же вышла в прокат.
На поверку оказалось, что никакой пропаганды гомосексуализма в фильме нет и в помине. Что еще раз доказывает, что судить о том, чего даже еще не видел, точно не стоит.

“Матильда” (2017)

И, конечно, в числе скандальных картин, нельзя не упомянуть нашумевший фильм Алексей Учителя. Удивителен сам факт массовой истерии по поводу осуждения художественной истории о реальном историческом факте романтических отношений Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. После выпуска трейлера картины, еще за год до ее премьеры, разгорелся самый настоящий скандал. Авторам и прокатчикам угрожали расправой, предпринимались попытки запретить фильм к показу. Но все обошлось и премьера «Матильды» все же состоялась.
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