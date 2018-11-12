Меньшову пришлось вырезать сцены любви с Алентовой 

Одну из самых культовых советских мелодрам «Москва слезам не верит» едва не отправили на полку, киноначальство хотело запретить ее к показу. Поводом для такого решения стала любовная сцена Олега Табакова с Верой Алентовой, члены приемной комиссии не на шутку возмутились, увидев на экране обнаженную актрису, ведь откровенные эпизоды считались вызывающе неприличными в СССР. Известным актерам и режиссеру пришлось упрашивать руководство, доказывая непреклонным начальникам, что фильм отражает реалии современной жизни. Но ситуацию могло спасти только сокращение пикантных сцен. Под цензорскую правку попал и эпизод соблазнения главной героини Родионом. В конечном итоге зрителю показали лишь ту часть, где Екатерина пытается отказать своему настойчивому кавалеру. А самые непристойные, по мнению критиков, кадры Владимир Меньшов решил вырезать из картины. На киностудии еще долго судачили о том, что их руководство показывало лишь самым высокопоставленным гостям.