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Постельная сцена стала испытанием для Филатова
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Постельная сцена стала испытанием для Филатова 

Рамблер 2 часа назад
После выхода на экран фильма «Экипаж» Леонид Филатов стал советским секс-символом, известного актера осаждали толпы поклонниц. Но мало кто из них понимал, что экранный образ Донжуана разительно отличался по характеру от самого Филатова. В жизни народный артист был скромным и стеснительным человеком, поэтому съемки в постельной сцене с Александрой Яковлевой стали для него настоящим испытанием. Режиссер мелодрамы Александр Митта даже не смог уговорить исполнителя главной роли снять с себя джинсы, в них Филатов сыграл весь эпизод со стюардессой Тамарой. В отличие от своего партнера Александра Яковлева практически сразу согласилась обнажиться в кадре. Примечательно, что, задумывая вставить в ленту откровенную сцену, Митта не сообщил об этом руководству киностудии. Съемки в декорациях холостяцкой квартиры бортинженера-сердцееда Игоря Скворцова проходили по ночам, и это впоследствии вызвало кривотолки среди работников «Мосфильма»: стали поговаривать, что Митта снимает оргии. Киноначальники были в ужасе, узнав о планах кинематографиста показать зрителю сцены чувственной любви, которые в то время было запрещено демонстрировать в отечественном кино. Александру Митте с трудом удалось убедить руководство оставить эпизод Скворцова и Тамары, в котором художественно были изображены отношения между мужчиной и женщиной. Конечно же, не обошлось без монтажа, публике довелось увидеть лишь часть из того, что снимали с Филатовым и Яковлевой.
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