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Как выглядели бы киногерои, будь они котиками
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Как выглядели бы киногерои, будь они котиками 

Рамблер 21 час назад
Косплей доступен не только людям, но и домашним питомцам.
1/6  Неунывающий болтун Руби Род выглядит слегка серьезнее, чем стоило бы.
Фото:
2/6  Фрай из Футурамы, будь он котиком, выглядел бы так.
Фото:
3/6  Капитан Спок и его "Энтерпрайз" из "Звездного пути".
Фото:
4/6  Милый котик и бензопила. Сочетание несочетаемого воплотилось в образе Эша из "Эш против ходячих мертвецов".
Фото:
5/6  Какой-то слишком милый вышел демогоргон из сериала "Очень странные дела".
Фото:
6/6  Братья Винчестеры мз "Сверхъестественного" явно недовольны пустой миской и наполненным лотком. Должно же быть наоборот!
Фото:
Один из пользователей Сети в инстаграм-аккаунте @Cat_Cosplay публикует свои интересные работы. Его интересует вопрос, как выглядели бы популярные герои кинофильмов, будь они котами? И как из милого котика сделать ужасающего демогоргона? А если перед вами болтливый радиоведущий Руби Род из "Пятого элемента", то как бы выглядел он в кошачьем обличье?
На необычный профиль уже подписалось почти 50 тысяч человек. И аккаунт стремительно набирает популярность.
Ответы на все эти и не только эти вопросы можно найти в профиле автора этих забавных изображений. А мы публикуем лишь малую часть его работ. Листайте нашу фотогалерею.
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