Как выглядели бы киногерои, будь они котиками

Фрай из Футурамы, будь он котиком, выглядел бы так.

2/6 Фрай из Футурамы, будь он котиком, выглядел бы так.

Один из пользователей Сети в инстаграм-аккаунте @Cat_Cosplay публикует свои интересные работы. Его интересует вопрос, как выглядели бы популярные герои кинофильмов, будь они котами? И как из милого котика сделать ужасающего демогоргона? А если перед вами болтливый радиоведущий Руби Род из "Пятого элемента", то как бы выглядел он в кошачьем обличье?

На необычный профиль уже подписалось почти 50 тысяч человек. И аккаунт стремительно набирает популярность.

Ответы на все эти и не только эти вопросы можно найти в профиле автора этих забавных изображений. А мы публикуем лишь малую часть его работ. Листайте нашу фотогалерею.