В Сети прослезились из-за трейлера «Дамбо»

Компания Disney обнародовала второй трейлер к кинофильму о слоненке Дамбо. Ролик опубликован на YouTube-канале Walt Disney Studios.

Пользователей сети растрогало видео. «Я в слезах, это так мило!» — написал один из юзеров. Другой комментатор отметил, что прослезился на моменте, когда Дамбо выходит на арену в гриме грустного клоуна.

В описании к фильму сказано, что картина «Дамбо» «напомнит зрителям о том, как важна семья, о том, что не нужно бояться быть собой, зато стоит стремиться к своей мечте несмотря ни на что».

По сюжету, слоненок Дамбо умеет летать. Владельцы цирка хотят заработать на его уникальной способности. Необычного малыша разлучают с мамой, но семья бывшего работника цирка помогает слоненку.

В России фильм выйдет в прокат 28 марта 2019 года.