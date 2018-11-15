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В Сети прослезились из-за трейлера «Дамбо»
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В Сети прослезились из-за трейлера «Дамбо» 

Lenta.ru + ещё 14 15 ноября 2018
Компания Disney обнародовала второй трейлер к кинофильму о слоненке Дамбо. Ролик опубликован на YouTube-канале Walt Disney Studios.
Пользователей сети растрогало видео. «Я в слезах, это так мило!» — написал один из юзеров. Другой комментатор отметил, что прослезился на моменте, когда Дамбо выходит на арену в гриме грустного клоуна.
В описании к фильму сказано, что картина «Дамбо» «напомнит зрителям о том, как важна семья, о том, что не нужно бояться быть собой, зато стоит стремиться к своей мечте несмотря ни на что».
По сюжету, слоненок Дамбо умеет летать. Владельцы цирка хотят заработать на его уникальной способности. Необычного малыша разлучают с мамой, но семья бывшего работника цирка помогает слоненку.
Режиссер кинокартины — Тим Бертон. В фильме снялись Колин Фаррел, Дэнни ДеВито, Ева Грин.
В России фильм выйдет в прокат 28 марта 2019 года.
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