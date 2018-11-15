Раскрыты подробности о сюжете «Чужого: Завет»

Раскрыты подробности о сюжете продолжения «Чужого: Завет»

После "Чужого: Завет" сэр Ридли Скотт планировал снять как минимум ещё одну часть франшизы, "Чужой: Пробуждение", которая подвела бы к событиям оригинального фильма 1979 года. Однако сейчас проект "заморожен" и уже вряд ли когда-нибудь увидит свет, поэтому Empire поделились деталями сюжета картины.

Согласно нереализованному скрипту за авторством Джона Логана , в "Пробуждении" Дэвид должен был отправиться на планету LV-426 из самого первого "Чужого". Вскоре туда же прибывают оставшиеся в живых Инженеры-Космические жокеи из "Прометея", которые собираются отомстить андроиду за геноцид их расы, показанный в "Завете".