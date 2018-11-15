Изобретения из «Звездных войн» в реальной жизни

Еще пару десятков лет назад эти изобретения можно было считать лишь фантастикой, но сегодня многие технологии, придуманные для фильма Джорджем Лукасом , действительно существуют.

Парящие над землей скоростные мотоциклы

Удивительный транспорт, способный парить в нескольких метрах над землей, зрители впервые увидели в фильме «Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая». Тогда вряд ли кто-то мог себе даже представить, что подобные мотоциклы могут существовать в реальности. Но специалисты компании Aerofex решили доказать, что это возможно. Созданный ими байк способен подниматься на высоту 4,5 метров над землей и развивать скорость до 50 км/ч. Не совсем скоростной, конечно, но все же.

Голограммы

В фильме «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда» принцесса Лея еще в 1977 году отправляет свою голографическую проекцию Оби-Ван Кеноби с просьбой о помощи. Инженерам удалось с успехом реализовать эту технологию в реальной жизни. Сейчас голограммы используют на концертах, в кино, а также заменяют голографическими проекциями разрушенные достопримечательности.

Бионические протезы

В 1980 году в фильме «Звёздные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар» Люк Скайуокер потерял руку, сражаясь на световых мечах. Отрезанную конечность легко заменили на кибернетический протез. В современном мире уже создают бионические руки и ноги, которые успешно «подключают» к нервной системе человека. Такие протезы способны функционировать практически так же, как настоящие конечности.

“Левитирующие” поезда

Дарт Вейдер довольно часто использовал для передвижения устройство под название Маглев, транспортное средство, способное двигаться за счет гравитационного поля планеты. В реальности поезда на магнитной подушке тоже уже довольно давно не редкость. Один из таких составов можно увидеть, например, в Китае.

Дроны

Эти летающие устройства появлялись во вселенной «Звездных войн» повсеместно. Из мира фантастики эти разведывательные и шпионские аппараты успешно перебрались в реальный мир. Сейчас дроны распространены практически повсеместно, есть даже их любительские версии, которыми способны управлять дети.