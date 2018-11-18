Фильмы о душевнобольных и психиатрических лечебницах

Человеческая психика таит в себе столько загадок, некоторые из них тянут на сюжет фильма. Вспоминаем ленты о душевнобольных людях, которые в силу разных обстоятельств оказывались в психиатрической лечебнице.

Пролетая над гнездом кукушки, 1975

Кадр из фильма "Пролетая над гнездом кукушки"

Гениальная картина режиссера Милоша Формана, который экранизировал одноименный роман Кена Кизи . Из тюрьмы в психиатрическую больницу попадает мужчина по имени Рэндл Патрик Макмерфи. Здесь он сталкивается с жесткими порядками, которые установила старшая медсестра Милдред Рэтчед и с которыми смирились постояльцы клиники, но только не новый пациент. Макмерфи не понимает, почему люди, пусть и не совсем здоровые, терпят такое обращение со стороны персонала.

Пробуждение, 1990

Пенни Маршалл

Кадр из фильма "Пробуждение"

Медик-исследователь доктор Малкольм Сэйер вынужден выйти на работу в настоящую больницу и лечить группу пациентов, выживших после эпидемии летаргического энцефалита. Уже много лет они находятся в состоянии кататонического ступора: не двигаются, не разговаривают и никак не реагируют на внешний мир. Доктору Сэйеру удается найти экспериментальное лекарство, и люди, выпавшие из жизни 30 лет назад, начинают приходить в себя. Однако вскоре лекарство перестает действовать…

Инстинкт, 1999

Кадр из фильма "Инстинкт"

Ученый-биолог Итан Пауэлл освобожден из тюрьмы в Руанде, благодаря вмешательству США, и перевезен на родину. Однако в аэропорту у него случается приступ психоза, он угрожает стюардессе, поэтому его помещают в психиатрическую лечебницу строгого режима. Бывший коллега хочет через суд вытащить доктора Пауэлла оттуда, но задача осложняется тем, что биолог впал в истерический ступор и перестал разговаривать. Психиатру Тео Колдеру предстоит во всем разобраться и найти истинные причины случившегося, которые скрыты в бессознательном Итана.

Остров проклятых, 2010

Кадр из фильма "Остров проклятых"

Эта картина режиссера Скорсезе наглядно показывает, во что превращается жизнь человека, оказавшегося однажды в жутких обстоятельствах, которые психика просто неспособна принять. Маршал Тэдди Дэниэлс и его напарник Чак Оул прибывают на остров, где располагается больница для психически больных преступников. Они намерены расследовать побег убийцы Рейчел, а заодно разобраться со слухами о том, что в лечебнице творится беспредел.

55 шагов, 2017

Билле Аугуст

Кадр из фильма "55 шагов"

В центре сюжета картины — судебное разбирательство между душевнобольной пациенткой Элеанор Риз и больницей Святой Марии. Там женщину насильственно пичкали лекарствами, которые значительно ухудшили ее здоровье, поэтому Элеанор решается позвонить в правозащитную организацию и нанять адвоката. Начинается мучительный судебный процесс, цель которого — запретить врачам лечить душевнобольных пациентов насильно. До этого подобные дела всегда заканчивались проигрышем, но адвокат Коллет Хьюджес сделает все возможное, чтобы помочь Риз и еще 150 тысячам таких же уязвимых людей…