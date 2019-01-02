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Какими были бы фильмы, если бы не спецэффекты 

Рамблер 30 минут назад
Смотря сегодняшние фильмы, зритель далеко не всегда может отличить сцены, снятые по-настоящему, от эпизодов, созданных с помощью специалистов по компьютерным эффектам. Компьютерная графика сейчас достигла невообразимых высот, и в этом нас с легкостью убеждают спецэффекты в этих фильмах.
1. «Бэтмен: Начало» (2005). Режиссёр Кристофер Нолан предпочитает использовать больше трюков на площадке, но даже ему приходится прибегать к помощи аниматоров. В фильме про Бэтмена было около 600 кадров с графикой, причём самыми сложными оказались сцены с Бэтмобилем.
2. «Зелёный Фонарь» (2011). Лента наполнена графикой, начиная от костюма главного героя и заканчивая трюковыми сценами. Правда, исполнитель главной роли актёр Райан Рейнольдс остался недовольным работой, поскольку счёл, что сценарий был плохо проработан.
3. «Отряд самоубийц» (2016). Компьютерные эффекты в картине действительно впечатляют, лента буквально напичкана графикой. За создание эффектов отвечало 17 студий, и такая армия компьютерщиков украсила ленту по-настоящему красочными сценами.
Смотрите видео и узнайте, как создавались эпизоды с компьютерными эффектами для других популярных фильмов и как они меняют современное кино.
Комментарии
Фильмы , Видео , Кристофер Нолан , Райан Рейнольдс
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