Какими были бы фильмы, если бы не спецэффекты

Смотря сегодняшние фильмы, зритель далеко не всегда может отличить сцены, снятые по-настоящему, от эпизодов, созданных с помощью специалистов по компьютерным эффектам. Компьютерная графика сейчас достигла невообразимых высот, и в этом нас с легкостью убеждают спецэффекты в этих фильмах.

1. «Бэтмен: Начало» (2005). Режиссёр Кристофер Нолан предпочитает использовать больше трюков на площадке, но даже ему приходится прибегать к помощи аниматоров. В фильме про Бэтмена было около 600 кадров с графикой, причём самыми сложными оказались сцены с Бэтмобилем.

2. «Зелёный Фонарь» (2011). Лента наполнена графикой, начиная от костюма главного героя и заканчивая трюковыми сценами. Правда, исполнитель главной роли актёр Райан Рейнольдс остался недовольным работой, поскольку счёл, что сценарий был плохо проработан.

3. «Отряд самоубийц» (2016). Компьютерные эффекты в картине действительно впечатляют, лента буквально напичкана графикой. За создание эффектов отвечало 17 студий, и такая армия компьютерщиков украсила ленту по-настоящему красочными сценами.

Смотрите видео и узнайте, как создавались эпизоды с компьютерными эффектами для других популярных фильмов и как они меняют современное кино.