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Странные фанатские теории о Гарри Поттере
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Странные фанатские теории о Гарри Поттере 

Рамблер 15 ноября 2018
Первый фильм о Гарри Поттере вышел в 2001 году, а спустя 10 лет история завершилась. Расстроенных фанатов, горевавших об окончании серии, вскоре порадовали новыми картинами: в 2016 году выпустили спин-офф «Фантастические твари и где они обитают», а в этом году выходит и его продолжение. Однако вокруг героев саги ходит множество легенд и теорий, порой по-настоящему увлекательных, хотя и фантастических. Например, таких.
1. Сивилла Патриция Трелони угадала кое-какие факты из жизни Гарри. На первом уроке Сивилла попыталась угадать, кто настоящая мать волшебника, но потерпела неудачу. Прорицательница заявила, что Гарри родился в день зимнего солнцестояния, но все знают, что день рождения у него в июле. Но известно и о другом факте: Том Реддл, он же Волан-де-Морт родился 31 декабря, то есть близко к дню зимнего солнцестояния.
2. В первой книге о волшебнике есть много намёков на дальнейшее развитие событий. В ней рассказана история о кентавре Флоренсе, спасшем Гарри при первой встрече с Волан-де-Мортом. За это другие кентавры разозлились и выгнали его из стаи. В последней книге во время битвы между Гарри и Волан-де-Мортом кентавры до последнего момент не вмешивались в противостояние, они присоединились к битве, лишь когда пошли слухи о гибели Поттера.
О других фанатских теориях, окружающих сагу, рассказывает видео.
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