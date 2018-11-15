«Дала надежду»: вышел последний фильм Веры Глаголевой

Вера Глаголева во всем искала светлую, солнечную сторону. Работая над фильмом "Не чужие", режиссер изменила финал картины, чтобы дать зрителям надежду. Картина вышла в прокат 15 ноября.

Первоначальный вариант сценария предполагал пессимистичное развитие событий. Однако для Глаголевой было важно не просто говорить о важных вещах, но показать светлую сторону жизни. Поэтому финал картины был изменен, у зрителей должна была остаться надежда на лучшее.

"Она была очень глубоким человеком, у нее было обостренное чувство справедливости. И вера в то, что добро должно победить", — рассказала сценаристка Ольга Погодина-Кузьмина

По словам Ольги, это был не первый опыт ее работы с Глаголевой. В 2014 году они вместе создали картину "Две женщины". Фильм удостоился наивысших оценок критиков и зрителей. А пьесой Погодиной-Кузьминой "Глиняная яма", написанной в 2007-м, интересовались многие режиссеры — в том числе и Алексей Балабанов . Но достался сценарий Глаголевой.

По сюжету картины, две сестры живут вместе с матерью в тихом провинциальном городке. На жизнь зарабатывают с трудом. Внезапно в их жизни появляется загадочный восточный мужчина. Из-за него сестры начинают соперничать друг с другом. Как поясняет сценарист, этот фильм — о переменах, которые мы все сегодня переживаем. Это разговор со зрителем, которого призывают задуматься: а готов ли он к этим изменениям?

Талантливая актриса и режиссер Вера Глаголева ушла из жизни 16 августа 2017 года. Она скрывала ото всех страшный диагноз — рак желудка, и ее смерть стала тяжелым потрясением для всех поклонников. Над фильмом "Не чужие" Глаголева начала работать за 4 месяца до своей смерти.