Лучше один раз увидеть: 6 экранизаций бестселлеров

Когда фильм как минимум не хуже.

Споры о том, может ли фильм быть лучше книги, вероятно, не стихнут никогда. Одни утверждают, что нет, не может ни при каких условиях; другие приводят примеры, когда хорошее кино «вытягивает» посредственную литературу. Вместе с онлайн-кинотеатром Okko подобрали для вас шесть фильмов, которые с увлечением смотрятся и как экранизации, и как самостоятельные произведения.

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«Ангелы и демоны»

Экранизация конспирологического детектива Дэна Брауна и второй фильм о приключениях профессора Лэнгдона — специалиста по религиозным символам и тайным обществам. На этот раз его знания необходимы в Риме: члены секты иллюминатов похищают претендентов на папский престол, а также угрожают уничтожить Вечный город с помощью украденного ими же контейнера с антиматерией. Единственный способ их остановить — разгадать тайные знаки иллюминатов, и на это есть всего 24 часа.

«Прислуга»

кадр из фильма «Прислуга»

Американский Юг, 60-е годы. Скитер Филан, видя жестокое и несправедливое обращение «белых леди» с афроамериканками, решает написать книгу, в которой правда о том, как живется чернокожим служанкам, прозвучит из их собственных уст. Соглашаясь на интервью, служанки идут на большой риск: если о затее станет известно, они, самое меньшее, потеряют работу.

Роман Кэтрин Стокетт отвергли несколько десятков литературных агентов; в итоге книга все же была издана, разошлась миллионными тиражами и около двух лет продержалась в списке бестселлеров New York Times. Фильм номинировался на «Оскар» в четырех категориях и принес статуэтку за лучшую женскую роль второго плана Октавии Спенсер, исполнительнице роли Минни.

«Голодные игры»

кадр из фильма «Голодные игры»

Книги Сьюзен Коллинз , а вслед за ней и кинотрилогия, стали своего рода эталоном жанра: бешеная популярность «Голодных игр» породила целую волну молодежных антиутопий, но ни одной из них и близко не удалось повторить подобный успех. Роль Китнисс Эвердин сделала Дженнифер Лоуренс самой высокооплачиваемой актрисой в мире и вознесла на вершину голливудского Олимпа (где Лоуренс и пребывает по сей день).

В первом фильме (и книге) Китнисс, вызвавшись вместо младшей сестры, принимает участие в жестоком реалити-шоу, где из двадцати четырех участников в живых должен остаться лишь один.

«Облачный атлас»

кадр из фильма «Облачный атлас»

Кино и роман о том, что все связано куда теснее и удивительнее, чем многие думают: жизни людей могут переплетаться и влиять друг на друга самым причудливым образом. Шесть историй, действие которых разворачивается в разных точках мира и в разные времена, от XIX века до будущего, и персонажи, которых объединяет череда реинкарнаций.

«Остров проклятых»

кадр из фильма «Остров проклятых»

Из клиники для умалишенных преступников, расположенной на уединенном острове, исчезает пациентка. Судебные приставы Тедди и Чак прибывают туда для расследования. Тедди подозревает, что в лечебнице творится неладное, и хочет выяснить, что именно. Между тем разражается ураган и полностью отрезает остров от мира; один на один с ужасами лечебницы, Тедди начинать раскрывать ее тайны и погружается в воплощенный кошмар.

Одноименный роман Денниса Лихэйна (в оригинале «Shutter Island» — запертый, или закрытый, остров, ловушка) из тех книг, что читаются на одном дыхании. То же касается и ленты Скорсезе — мрачной, затягивающей, с атмосферой нарастающего ужаса и мощным финалом.

«Чтец»

кадр из фильма «Чтец»

50-е годы, Германия. Юный Михаэль Берг знакомится с кондуктором трамвая Ханной. Они начинают встречаться, и во время свиданий Ханна часто просит Михаэля почитать ей книги. Однажды она исчезает; восемь лет спустя Михаэль видит Ханну среди обвиняемых на судебном процессе над надзирателями Освенцима. Позже они встретятся снова; в общей сложности история их отношений охватывает около сорока лет.

Роман Бернхарда Шлинка, опубликованный в 1995 году, вошел в список бестселлеров New York Times и переведен на 39 языков. Экранизацию номинировали на «Оскар» в пяти категориях (лучший фильм, лучший режиссер, лучшая работа оператора и лучший адаптированный сценарий), а получила награду Кейт Уинслет за главную женскую роль.