Apple начинает снимать кино

Всемирная корпорация-производитель «айфонов» вскоре приступит к съемкам художественных фильмов. Apple уже заключила соглашение с кинокомпанией A24, которая сняла фильмы «Комната», «Леди Бёрд», «Лунный свет» и другие.

Сперва Apple планирует транслировать свой контент бесплатно для тех, кто пользуется их продукцией. После проект может стать коммерческим. Пока неизвестно, когда это произойдёт, однако работа над фильмами должна начаться уже в следующем году, уточняет CNBC.