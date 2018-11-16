Apple начинает снимать кино 

Всемирная корпорация-производитель «айфонов» вскоре приступит к съемкам художественных фильмов. Apple уже заключила соглашение с кинокомпанией A24, которая сняла фильмы «Комната», «Леди Бёрд», «Лунный свет» и другие.
Сперва Apple планирует транслировать свой контент бесплатно для тех, кто пользуется их продукцией. После проект может стать коммерческим. Пока неизвестно, когда это произойдёт, однако работа над фильмами должна начаться уже в следующем году, уточняет CNBC.
Накануне создатель Facebook Марк Цукерберг запретил своим сотрудникам пользоваться любой продукцией Apple. Теперь в компании разрешены только гаджеты на операционной системе Android. Такое решение было принято после конфликта с исполнительным директором компании Apple Тимом Куком, который обвинил социальную сеть в слежке за своими пользователями.