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Apple начинает снимать кино
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Apple начинает снимать кино 

News.ru 16 часов назад
Фото: News.ru
Всемирная корпорация-производитель «айфонов» вскоре приступит к съемкам художественных фильмов. Apple уже заключила соглашение с кинокомпанией A24, которая сняла фильмы «Комната», «Леди Бёрд», «Лунный свет» и другие.
Сперва Apple планирует транслировать свой контент бесплатно для тех, кто пользуется их продукцией. После проект может стать коммерческим. Пока неизвестно, когда это произойдёт, однако работа над фильмами должна начаться уже в следующем году, уточняет CNBC.
Накануне создатель Facebook Марк Цукерберг запретил своим сотрудникам пользоваться любой продукцией Apple. Теперь в компании разрешены только гаджеты на операционной системе Android. Такое решение было принято после конфликта с исполнительным директором компании Apple Тимом Куком, который обвинил социальную сеть в слежке за своими пользователями.
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