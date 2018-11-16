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В Японии нашли потерянный мультфильм Уолта Диснея
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В Японии нашли потерянный мультфильм Уолта Диснея 

Рамблер 14 часов назад
Фото: Кадр из мультфильма "Ах, какой рыцарь"
Для коллекционера Ясуши Ватанабэ оказалось сюрпризом, что он 70 лет владел утерянным мультфильмом Neck’n’Neck о приключениях кролика Освальда, который нарисовала студия Дисней.
85-летний мужчина вспоминает, что приобрел этот мультфильм у оптового продавца за 500 йен (292 рубля). Он хранил эту запись 70 лет. Осознание того, каким сокровищем он обладает, пришло к Ясуши после прочтения книги "Счастливый кролик Освальд: поиски потерянных мультфильмов Диснея", которую написал аниматор студии Дэйв Боссерта.
Ясуши Ватанабэ обратился в местную газету, чтобы попросить журналистов связаться с Дэйвом. В итоге догадки мужчины подтвердились. Боссерта был очень рад, что нашлась копия потерянного мультфильма.
"Поскольку я был фанатом Диснея много лет, то счастлив, что смог сыграть свою роль", — признался Ясуши Ватанабэ.
Кролика Освальда придумали Уолт Дисней и Аб Айверкс. Вместе они создали его для студии Universal в 1927 году. Но в итоге права на Освальда отсудили, и Дисней создал Микки-Мауса.
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