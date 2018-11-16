Одноклассники запустили премию «Самый ОК» 

Лучшие фильм, сериал, песню и другие проекты определят голосованием в соцсети.
Социальная сеть Одноклассники анонсировала первую в России онлайн-премию всех популярных форматов контента — «Самый ОК». В социальной сети стартовало всеобщее пользовательское голосование на лучший фильм, сериал, песню, шоу, трансляцию, онлайн-концерт и блог 2018 года.
Проголосовать можно в специальном приложении, где пользователи соцсети могут выбрать то, что им нравилось смотреть и слушать в этом году. В премии участвуют проекты, созданные российскими производителями контента: телеканалами, студиями, агентствами, СМИ и известными людьми.
В ОК собраны все наиболее популярные типы контента. Благодаря этому в течение года пользователи социальной сети могли первыми узнавать о самых актуальных киноновинках, смотреть интересные онлайн-шоу и телепередачи, слушать новые треки российских музыкантов, в прямом эфире следить за интересными событиями по всему миру. Теперь им предстоит выбрать, какие из них были самыми запоминающимися в 2018 году.
Голосование продлится до 10 декабря, и пользователи смогут отслеживать его промежуточные результаты в режиме онлайн. Группы победителей голосования в ОК получат специальную яркую отметку, которая выделит их в социальной сети среди других сообществ.
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В каждую из номинаций попали самые популярные проекты у пользователей ОК в 2018 году. В частности, лучшие фильмы, сериалы и шоу будут выбраны из тех, которые чаще всего обсуждались пользователями соцсети. На лучший хит года претендуют шесть песен с наибольшим числом прослушиваний в ОК. В номинации «Онлайн-концерт», «Прямая трансляция» и «Блог» попали видео и блогеры, которые набрали в Одноклассниках больше всего просмотров и реакций пользователей.
Проголосовать можно за один проект в каждой номинации. Активные пользователи смогут несколько раз поддержать полюбившиеся фильмы, сериалы, трансляции или артистов — голосовать можно один раз в сутки.
Принять участие в голосовании можно с любого устройства: в десктопной и мобильной версиях Одноклассников, а также в приложениях ОК для iOS и Android. Пользователи смогут поделиться своими результатами голосования с друзьями и близкими в соцсети, а также получить бейдж на свою фотографию профиля.
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Номинанты премии социальной сети Одноклассники «Самый ОК»:
Фильм года:
1. Временные трудности
2. Гоголь. Вий 3. Движение вверх
4. Лед 5. Тренер
6. Я худею
Сериал года:
1. Гранд
2. Ивановы-Ивановы
3. Ищейка
4. По ту сторону смерти
5. Полицейский с Рублевки
6. Улетный экипаж
Шоу года:
1. вДудь
2. Вечерний Ургант
3. Голос
4. Замуж за Бузову
5. Пацанки
6. Ты супер
Хит года:
1. «Выше головы», Полина Гагарина
2. «Медина», Jah Khalib
3. «Медуза», MATRANG
4. «Миллион алых роз», Егор Крид
5. «Цвет настроения синий», Филипп Киркоров
6. SuperStar, Светлана Лобода
Онлайн-концерт года:
1. Алые паруса
2. Концерт Дорожного радио
3. Новая волна
4. Премия RU.TV 5. Чартова дюжина
Прямая трансляция года:
1. «Барселона» — «Реал», чемпионат Испании
2. #Музейвслух: онлайн-экскурсии на жестовом языке
3. Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане
4. Свадьба принца Гарри и Меган Маркл
5. The International 2018: турнир по Dota 2 6. UFC 229: бой Хабиба Нурмагомедова против Конора Макгрегора
Блог года:
1. Двое и алоэ
2. Евгений Кулик
3. ЛЕНТА LIFE
4. Ольга Дори
5. Прогулки по Москве c Александром Усольцевым
6. Уютный ЗОЖ с Дмитрием Барковым