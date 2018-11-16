В кинотеатрах могут запретить попкорн

В кинотеатрах предложили запретить попкорн

Депутат Госдумы предложил запретить есть попкорн во время просмотра фильмов в кинотеатрах.

Чем именно руководствовался член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев, не совсем понятно. Сам он поясняет свое предложение в интервью Агентству городских новостей "Москва" так:

"Надо, конечно, это прекратить. Пусть приходят, до сеанса кушают, отдыхают, но ходить там с едой, с подносами люди заходят, с таким бадьями — ведро пятилитровое попкорна — заходят и начинают там хрустеть, кидать это все".

Он добавил, что во времена СССР в кинотеатрах никто ничего не ел, сегодня же это стало чуть ли не обязательным ритуалом.

"Если у тебя нет с собой огромной банки с попкорном, значит, ты не пришел в кинотеатр".

Кроме того, депутат сослался на результаты некоего исследования, которое доказывает, что во время просмотра фильмов человек съедает больше, чем привык.

Кстати, попкорн ели в кинотеатрах не всегда. Они считались слишком солидными заведениями с обеспеченной публикой для такого дешевого перекуса.

Однако все изменилось в годы Великой депрессии. Кино стало одним из самых доступных развлечений в США: кинозалы были забиты разношерстной публикой. Зрители стали брать с собой в зал пакет попкорна, купленный на улице. Небольшая порция стоила очень дешево — такой перекус мог позволить себе каждый. Неудивительно, что со временем уличные торговцы стали располагать свои лотки напротив дверей кинотеатров, а позже им разрешили за плату торговать попкорном в фойе кинотеатра.