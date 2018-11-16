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В кинотеатрах могут запретить попкорн
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В кинотеатрах предложили запретить попкорн 

Рамблер 14 часов назад
Фото: giphy.com
Депутат Госдумы предложил запретить есть попкорн во время просмотра фильмов в кинотеатрах.
Чем именно руководствовался член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев, не совсем понятно. Сам он поясняет свое предложение в интервью Агентству городских новостей "Москва" так:
"Надо, конечно, это прекратить. Пусть приходят, до сеанса кушают, отдыхают, но ходить там с едой, с подносами люди заходят, с таким бадьями — ведро пятилитровое попкорна — заходят и начинают там хрустеть, кидать это все".
Он добавил, что во времена СССР в кинотеатрах никто ничего не ел, сегодня же это стало чуть ли не обязательным ритуалом.
"Если у тебя нет с собой огромной банки с попкорном, значит, ты не пришел в кинотеатр".
Кроме того, депутат сослался на результаты некоего исследования, которое доказывает, что во время просмотра фильмов человек съедает больше, чем привык.
Кстати, попкорн ели в кинотеатрах не всегда. Они считались слишком солидными заведениями с обеспеченной публикой для такого дешевого перекуса.
Однако все изменилось в годы Великой депрессии. Кино стало одним из самых доступных развлечений в США: кинозалы были забиты разношерстной публикой. Зрители стали брать с собой в зал пакет попкорна, купленный на улице. Небольшая порция стоила очень дешево — такой перекус мог позволить себе каждый. Неудивительно, что со временем уличные торговцы стали располагать свои лотки напротив дверей кинотеатров, а позже им разрешили за плату торговать попкорном в фойе кинотеатра.
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