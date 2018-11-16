6 фильмов с романтичными мужчинами

За что мы любим ромкомы и мелодрамы — так это за чутких, нежных мужских персонажей. Heroine составил подборку фильмов с неидеальными, но романтичными и достойными героями. Ради любви они перемещаются во времени, устраивают бунты в колонии пришельцев, каждый день напоминают о своем существовании и делают самое сложное — долго и верно живут рядом.

1. Он и Она, 2017

Это не ромком, а сложная семейная сага, так что не жди типичной киношной романтики. Главные герои Виктор и Сара не проходят через какие-то фантастические приключения, испытание здесь одно — время. Это история любви длиной в 45 лет, и она очень реалистична. Все о том, как преодолеть кризисы, скуку и сохранить отношения. История разворачивается медленно, а заканчивается эффектной драмой. Хороший терапевтический фильм, трогательный и честный.

2. 50 первых поцелуев, 2004

Фильм, который помогает верить, что если люди и правда хотят быть вместе, для этого нет никаких препятствий. Я люблю это кино за оригинальный сюжет, умеренную драматичность и теплую милую атмосферу, в которой так хорошо себя чувствует Адам Сэндлер . Главное, что в конце этой картины не просто «долго и счастливо». Проблема не улетучивается сама собой, и каждый день в жизни героев остается преодолением. Но Питера это не останавливает от постоянных попыток сделать их отношения с Люси комфортнее.

3. Бойфренд из будущего, 2013

Когда Тиму исполняется 21, отец рассказывает, что у мужчин в их семье есть необычная способность — перемещаться во времени. Первое, что решает сделать Тим с помощью нового дара, — наладить личную жизнь. И у него почти получается, но законы вселенной берут свое — «эффект бабочки» никто не отменял. Донал Глис очень хорош в роли романтичного, но неловкого и застенчивого парня, который постоянно говорит не то, что нужно.

4. Как разговаривать с девушками на вечеринках, 2017

Еще одна романтическая комедия с элементами научной фантастики. Фильм снят по мотивам одноименного рассказа популярного английского фантаста Нила Геймана . Действие происходит в рок-н-рольные 70-ые. Трое панков случайно попадают на вечеринку к пришельцам. Ребят совсем не смущает странный вид девушек, они активно начинают знакомиться и танцевать. Каждая из инопланетянок принадлежит к определенной колонии, во главе которой стоит отец-учитель. Колония главной героини Зан борется за индивидуальность. Познакомившись с Энном, Зан хочет узнать, что такое человеческая жизнь и настоящий панк. У нее есть на это только 48 часов — ровно столько проживет ее тело.

5. Разум и чувства, 1995

Истинных джентльменов и романтиков стоит искать в романах Джейн Остин. Оставим «Гордость и предубеждение» в покое и посмотрим еще одну шикарную мелодраму — «Разум и чувства». Она собрала все престижные награды — «Оскар», BAFTA, «Золотой глобус». В центре сюжета — история жизни двух сестер — Элинор и Марианны, которые после смерти отца теряют все свое состояние и оказываются в затруднительном положении. Актерский состав в этой картине просто бесподобен: Кейт Уинслет Эмма Томпсон , молодой белозубый Хью Грант и настоящий полковник Алан Рикман

6. Отпуск по обмену, 2006