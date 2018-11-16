Появился новый трейлер «Человека-паука: Через вселенные»

Sony выложили в Сеть очередной трейлер и постер анимационной ленты "Человек-паук: Через вселенные", посвящённой приключениям Майлза Моралеса. На российских экранах мультфильм окажется 13 декабря.

"Через вселенные" предоставляет совершенно новый взгляд на вселенную легендарного супергероя из комиксов Marvel. В центре сюжета уникальной и инновационной в визуальном плане картины находится темнокожий подросток из Нью-Йорка Майлз Моралес, который живет в мире безграничных возможностей вселенных Человека-паука, где костюм супергероя носит не только он.