Появился новый трейлер «Человека-паука»

Sony выложили в Сеть очередной трейлер и постер анимационной ленты "Человек-паук: Через вселенные", посвящённой приключениям Майлза Моралеса. На российских экранах мультфильм окажется 13 декабря.
"Через вселенные" предоставляет совершенно новый взгляд на вселенную легендарного супергероя из комиксов Marvel. В центре сюжета уникальной и инновационной в визуальном плане картины находится темнокожий подросток из Нью-Йорка Майлз Моралес, который живет в мире безграничных возможностей вселенных Человека-паука, где костюм супергероя носит не только он.
Сценаристами и продюсерами анимационного блокбастера выступили Фил Лорд и Крис Миллер ("Лего. Фильм", дилогия "Мачо и ботан"), а режиссёрами ‒ Боб Персикетти и Питер Рэмси.
Титульного персонажа озвучил Шамеик Мур ("Отжиг", "Наркотик"), его дядю Аарона Дэвиса ‒ Махершала Али ("Лунный свет"), а Николас Кейдж подарит свой голос нуарному Человеку-пауку. Также в озвучке персонажей ленты участвуют Лив Шрайбер, Хейли Стайнфелд, Джейк Джонсон, Брайан Тайри Генри, Лили Томлин и Кимико Гленн.