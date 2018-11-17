6 новых фильмов, которые можно посмотреть онлайн 

Сегодня суббота, а это значит, что пришло время для традиционной подборки фильмов, которые на этой неделе попали в онлайн-кинотеатры. В программе целых два фильма с Джеймсом Франко, один с Винни Пухом и в виде бонуса горящий Том Круз на горящем мотоцикле. В общем, выбрать есть из чего.
"Баллада Бастера Скраггса"
Кадр из фильма "Баллада о Бастере Скраггсе"
Наконец-то мы дождались премьеруы нового вестерна братьев Коэн, впервые согласившихся сотрудничать с Netflix, поэтому в кинотеатрах фильм не шел (может только на территории США в ограниченном прокате). Изначально "Баллада о Бастере Скраггсе" задумывалась как сериал, состоящий из 6 эпизодов в каждом новая история из Дикого Запада. В итоге все объединили в один альманах и отправили на Венецианский кинофестиваль (раз уж в Каннах не жалуют фильмы, снятые для стриминговых сервисов). Вас ждет кровавый мюзикл с лучшими кантри-песнями, абсурдистская притча с Джеймсом Франко и душераздирающая, но в то же время смешная сказка о том, как Лиам Нисан поменял калеку на медведя.
"Кристофер Робин"
Кадр из фильма "Кристофер Робин"
Еще один фильм про Кристофера Робина, если вдруг вам было мало картины Саймона Кёртиса. Правда, новая лента получилась весьма одномерной и стерильной, как сейчас Disney делает с любым материалом, попадающим в руки студии. Повзрослевший Кристофер Робин живёт в Лондоне с женой и дочкой, но рутинная работа сделала из него ворчуна, забывшего о радостях жизни и о своих плюшевых друзьях из Стоакрового леса. Но в один (не самый благоприятный) день Пух потерял друзей и никак не может их найти. Вдоволь поворчав, Кристофер соглашается помочь медвежонку и отправляется в давно забытые места из детства.
"Кислота"
Кадр из фильма "Кислота"
Фильм Горчилина стал одним из главных событий в отечественном кино в этом году, картина получила приз за лучший режиссерский дебют на "Кинотавре" и была тепло принята зрителями. В центре сюжета друзья Саша и Петя типичные представители молодой столичной богемы, чья жизнь сильно меняется после самоубийства друга. Для дебюта работа действительно впечатляющая, но, как мы писали в рецензии, за идеологической стерильностью где-то в "Кислоте" скрыто действительно талантливое кино, с интересными характерами и грамотной (пускай и не всегда) постановкой. Но им не даёт раскрыться излишняя нарочитость, тяга к метафоризации всего, что только можно.
"Миссия невыполнима: Последствия"
Кадр из фильма "Миссия невыполнима: Последствия"
Итан Хант спешит на помощь! Ведь миру снова грозит опасность. Хант и компания должны вызволить опаснейшее оружие из рук плохих парней, а чтобы миссия не провалилась, к ним приставляют наблюдателя Огюста Уокера, который чуть что бьет на поражение. Им надо как-то преодолеть конфликт интересов и к тому же спасти миллионы жизней.
Том Круз объявил бойкот зеленому экрану и сам эффектно выполнял самые сложные трюки: прыгал с крыши на крышу, падал с внушительной высоты и так далее. От сценарных дыр это все великолепие, конечно, не спасло, но какая разница, когда на экране разворачивается схватка на вертолетах!
"Кин"
Кадр из фильма "Кин"
Как когда-то очень точно подметил друг актера Джона Хилл: "Многие знаменитости работают по принципу 'Один фильм для меня, один для них'". Но у Джеймса своя философия: "Один фильм для всех, пять ни для кого". Вот сейчас мы говорим о фильме "для никого". Научно-фантастический экшен прошел в прокате почти незаметно, оставил критиков равнодушными, хотя если у вас острая нехватка дозы сай-фая, то "Кин" сможет на время утолить эту жажду. В центре сюжета бывший заключенный, который, попав в неприятности, вынужден спасаться бегством от спецслужб и бандитов, прихватив с собой младшего брата и какое-то инопланетное оружие.
"На районе"
Кадр из фильма "На районе"
"Пацанская" (на самом деле нет) драма с Данилой Козловским хорошо показала себя в прокате, но, кажется, разочарованных зрителей осталось больше, чем довольных. От обилия стереотипов и клише этот фильм выглядит скорее как фантазия на тему криминальных разборок. Друзья из Владивостока, Вова и Киса, работают на местного криминального авторитета, выполняя для него разные мелкие задания: от разборок с конкурентами до шпионства за девушкой босса. В какой-то момент Вова решает вырваться из криминального мира, а вот Киса, наоборот, понимает, что подобная деятельность его вполне устраивает. Однажды Вова отказывается выполнять очередное "поручение", тем самым поставив под угрозу не только свои отношения с другом, но и собственную жизнь.