6 новых фильмов, которые можно посмотреть онлайн

Сегодня суббота, а это значит, что пришло время для традиционной подборки фильмов, которые на этой неделе попали в онлайн-кинотеатры. В программе целых два фильма с Джеймсом Франко , один с Винни Пухом и в виде бонуса горящий Том Круз на горящем мотоцикле. В общем, выбрать есть из чего.

"Баллада Бастера Скраггса"

Кадр из фильма "Баллада о Бастере Скраггсе"

Наконец-то мы дождались премьеруы нового вестерна братьев Коэн, впервые согласившихся сотрудничать с Netflix , поэтому в кинотеатрах фильм не шел (может только на территории США в ограниченном прокате). Изначально "Баллада о Бастере Скраггсе" задумывалась как сериал, состоящий из 6 эпизодов в каждом новая история из Дикого Запада. В итоге все объединили в один альманах и отправили на Венецианский кинофестиваль (раз уж в Каннах не жалуют фильмы, снятые для стриминговых сервисов). Вас ждет кровавый мюзикл с лучшими кантри-песнями, абсурдистская притча с Джеймсом Франко и душераздирающая, но в то же время смешная сказка о том, как Лиам Нисан поменял калеку на медведя.

"Кристофер Робин"

Кадр из фильма "Кристофер Робин"

Еще один фильм про Кристофера Робина, если вдруг вам было мало картины Саймона Кёртиса . Правда, новая лента получилась весьма одномерной и стерильной, как сейчас Disney делает с любым материалом, попадающим в руки студии. Повзрослевший Кристофер Робин живёт в Лондоне с женой и дочкой, но рутинная работа сделала из него ворчуна, забывшего о радостях жизни и о своих плюшевых друзьях из Стоакрового леса. Но в один (не самый благоприятный) день Пух потерял друзей и никак не может их найти. Вдоволь поворчав, Кристофер соглашается помочь медвежонку и отправляется в давно забытые места из детства.

"Кислота"

Кадр из фильма "Кислота"

Фильм Горчилина стал одним из главных событий в отечественном кино в этом году, картина получила приз за лучший режиссерский дебют на "Кинотавре" и была тепло принята зрителями. В центре сюжета друзья Саша и Петя типичные представители молодой столичной богемы, чья жизнь сильно меняется после самоубийства друга. Для дебюта работа действительно впечатляющая, но, как мы писали в рецензии, за идеологической стерильностью где-то в "Кислоте" скрыто действительно талантливое кино, с интересными характерами и грамотной (пускай и не всегда) постановкой. Но им не даёт раскрыться излишняя нарочитость, тяга к метафоризации всего, что только можно.

"Миссия невыполнима: Последствия"

Кадр из фильма "Миссия невыполнима: Последствия"

Итан Хант спешит на помощь! Ведь миру снова грозит опасность. Хант и компания должны вызволить опаснейшее оружие из рук плохих парней, а чтобы миссия не провалилась, к ним приставляют наблюдателя Огюста Уокера, который чуть что бьет на поражение. Им надо как-то преодолеть конфликт интересов и к тому же спасти миллионы жизней.

Том Круз объявил бойкот зеленому экрану и сам эффектно выполнял самые сложные трюки: прыгал с крыши на крышу, падал с внушительной высоты и так далее. От сценарных дыр это все великолепие, конечно, не спасло, но какая разница, когда на экране разворачивается схватка на вертолетах!

"Кин"

Кадр из фильма "Кин"

Как когда-то очень точно подметил друг актера Джона Хилл: "Многие знаменитости работают по принципу 'Один фильм для меня, один для них'". Но у Джеймса своя философия: "Один фильм для всех, пять ни для кого". Вот сейчас мы говорим о фильме "для никого". Научно-фантастический экшен прошел в прокате почти незаметно, оставил критиков равнодушными, хотя если у вас острая нехватка дозы сай-фая, то "Кин" сможет на время утолить эту жажду. В центре сюжета бывший заключенный, который, попав в неприятности, вынужден спасаться бегством от спецслужб и бандитов, прихватив с собой младшего брата и какое-то инопланетное оружие.

"На районе"

Кадр из фильма "На районе"