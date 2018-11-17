10 лучших сериалов 2018 года

Год близится к завершению, поэтому авторитетные издания начинают подводить итоги. В этом году журнал TIME не стал ждать хотя бы последнего месяца и уже выставил свой топ лучших сериалов 2018 года.

Поза

10 место

Кадр из сериала Поза

ТВ-ветеран Райан Мерфи хорошо использовал свои возможности в этом году, объединившись с новичком Стивеном Каналсом для создания эмоциональной драмы про Гарлем 1980-х в духе классического документального фильма "Париж горит". Квир— и транс-актеры разных цветов кожи в составе "Позы" обитают в мире, сформированном нищетой, расизмом и кризисом СПИДа, но в то же время это мир разгула, конкуренции и грубого гламура. Эстетика сериала отлично показала эту двойственность, а также ежедневную борьбу персонажей сказочных цветов.

Возвращение домой

9 место

Кадр из сериала Возвращение домой

"Возвращение домой" выглядит как слияние маленьких чудес: Джулия Робертс вернулась на телевидение. Создатель сериала "Мистер Робот" Сэм Эсмаил сдержал свои самые непостижимые инстинкты. Бобби Каннавале сыграл роль, достойную его грозного и веселого мачизма. Выдуманный подкаст превратился в хичкоковский сериал с невероятной визуальной частью. Жанр политического триллера сумел сказать что-то новое о военно-промышленных комплексах. Это все добавило впечатлений к просмотру, который и без того был тревожным и завораживающим.

Моя гениальная подруга

8 место

Кадр из сериала Моя гениальная подруга

Мировая литературная сенсация Элена Ферранте завоевывает ТВ итальянским сериалом, который может добавить иностранных шоу американскому мейнстриму. Первый из четырех запланированных мини-сериалов, основанных на ее "Неаполитанском квартете", получил все, что нужно отличной экранизации: правильный перевод авторской прозы в визуальный медиум, который наделил двух главных героинь не только физической формой, но и настоящими жизнями.

Когти

7 место

Кадр из сериала Когти

Криминальный триллер о флоридском маникюрном салоне, торгующем наркотиками, не мог быть скучным. Тем не менее актриса Ниси Нэш своим присутствием сделала сериал примерно в 17 раз лучше. Она играет владелицу салона, Десну, которая совмещает организованную преступность и ведение бизнеса с поиском любви и заботой о своем брате-аутисте. Второй сезон превзошел первый благодаря таланту Нэш исследовать уязвимости своей героини.

Terrace House: Opening New Doors

6 место

Кадр из сериала Terrace House: Opening New Doors

Японская реалити-франшиза Terrace House использует формулу шоу Real World создатели собирают одинокую молодежь и надеются, что они начнут встречаться. Все сезоны получились хорошими, но снятый в снежной деревне Каруидзава Opening New Doors подарил зрителю вдохновляющий роман между девушкой-хоккеисткой Тсубасой и ленивой моделью Сионом. В год, когда на нас сыпалось столько грустных новостей, их история казалась единственным маяком надежды.

Хорошее место

5 место

Кадр из сериала В лучшем мире

В первом сезоне создатель сериала Майк Шур поместил четырех испорченных мертвецов (включая известную многим Кристен Белл ) в радостном районе на небесах, чтобы шокировать зрителей тем, что на самом деле это ад. С тех пор сериал несколько раз обновлял с нуля свой сюжет, чтобы продолжать удивлять зрителя, не теряя своей сути: череды веселых уроков о философии и этике, а также исследования того, может ли человек изменить свою жизнь к лучшему.

Патрик Мелроуз

4 место

Кадр из сериала Патрик Мелроуз

Скажите спасибо богам телевидения за то, что Бенедикт Камбербэтч давно хотел сыграть Патрика Мелороуза, антигероя пяти полуавтобиографических книг британского писателя Эдварда Ст. Обина. Это практически неэкранизируемые книги: растянутые на 40 лет хронологии зависимости и давней семейной дисфункции, смешанные в одном внутреннем монологе Мелроуза. Камбербэтч буквально прошелся по эмоциональному канату, почитая внутреннюю тьму персонажа и не разрушая надежду, которая толкала его вперед.

Атланта

3 место

Кадр из сериала Атланта

Второй сезон сюрреалистичной драмы Дональда Гловера позаимствовал структуру (среди прочего) у давно забытого фильма Tiny Toon Adventures, в котором каждый герой отправлялся в собственный путь. Эта установка родила один из самых лучших эпизодов в истории телевидения: обратная сторона славы, в которой Гловер сыграл Тедди Перкинса, неуклюжего музыканта, собранного из биографий Майкла Джексона и Марвина Гея. Но в качестве полного заявления сезон нашел тематическое единство во фрагментарной истории и поддержал статус "Атланты" как наименее предсказуемого сериала на ТВ.

Острые предметы

2 место

Кадр из сериала Острые предметы

HBO собрали команду мечты режиссер "Большой маленькой лжи" Жан-Марк Валле, один из создателей сериала UnREAL, и звезды Эми Адамс Патриция Кларксон , чтобы экранизировать роман Гиллиан Флинн о разрушающей себя журналистке, которая возвращается домой для расследования убийства двух девочек. Зрители, которые выдержали медленный темп сериала, были вознаграждены современным рассуждением в стиле Южной готики о мизогинии, позорном наследии рабства и о том, как угнетатели начинают считать себя жертвами.

Убивая Еву

1 место