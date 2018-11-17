Найден режиссер для «Стражей Галактики 3»

После того как руководители студии Marvel уволили Джеймса Ганна, создателя первых двух частей знаменитого фильма, представители СМИ и зрители не прекращают гадать, кто же снимет продолжение «Стражей».

По информации издания Disinsider, постановщиком третьей части фильма может стать Трэвис Найт, постановщик картины «Бамблби», которая появится на экранах в декабре.

Издание ссылается на проверенные источники, но официальное предложение о сотрудничестве руководство компании Marvel еще не сделало. Сценарий третьей части «Стражей Галактики» еще не утвержден, также не согласован и график съемок нового фильма.

Стоит также отметить, что пока остается непонятным, кто из участников прежнего актерского состава вернется в проект. Ведь некоторые артисты обещали уйти из фильма, если Marvel решит снимать его без Джеймса Ганна.