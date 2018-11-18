Зарубежные фильмы, ставшие хитами в СССР

Зарубежный кинопрокат в Советском Союзе был ограничен и всецело зависел от идеологической и политической конъюнктуры текущего момента.

Некоторые картины допускались в прокат, если их создатели были правильных (то есть социалистических) убеждений, некоторые — потому что их страны-производители становились дипломатическими или торговыми партнерами. Иногда показ картины был добрым жестом советского руководства, дабы продемонстрировать мирные намерения (как случилось с фильмом "Великолепная семерка").

При этом прокат мог состояться спустя несколько лет после выхода картины на родине. Художественные достоинства самого фильма как правило не учитывались. Но надо отдать должное руководству — как правило, выбранные картины были достойными.

Естественно, редкие и оттого еще более желанные иностранные фильмы вызывали ажиотаж у советских зрителей и оставляли глубокое впечатление.

Абсолютный рекордсмен советского проката — мексиканская мелодрама "Есения" (1971). До Союза история о цыганке-потерянной наследнице добралась в 1975 году и как будто предвосхитила будущий бум латиноамериканских сериалов. При этом в самой Мексике, фильм, созданный по мотивам одноименного сериала, не стал событием и был достаточно типовым для местного кинематографа.

"Великолепная семерка" (1960) показали в Союзе всего год спустя после выхода. Это было следствием временного потепления советско-американских отношений. Выбор конкретно этого вестерна можно объяснить еще и почти правильным сюжетом — ковбои защищают простых крестьян от разбойников и большинство из них гибнут в неравной схватке.

Фильм "Бродяга" (1951) ознаменовал собой начало долгой, хотя и местами неровной советско-индийской дружбы. Так у нас стали появляться индийские драмы и комедии. И первой ласточкой был "Бродяга" (1951) ознаменовал собой начало долгой, хотя и местами неровной советско-индийской дружбы. Так у нас стали появляться индийские драмы и комедии. И первой ласточкой был "Бродяга" Раджа Капура . Фильм имел важное национальное значение, а сюжет импонировал нашей идеологии: бедняк в кастовом обществе вынужден стать преступником, чтобы выжить.

Вестерн "Золото Маккенны" (1969) с Грегори Пеком и (1969) с Грегори Пеком и Омаром Шарифом в главных ролях добрался до нашего проката в 1974 году благодаря левым взглядам его режиссера Джея Ли Томпсона. Разумеется, классический вестерн выигрывал в сравнении с продукцией ГДР на похожие темы.

"Спартак", пеплум , пеплум Стэнли Кубрика 1960 года с Кирком Дугласом в главной роли, появился на наших киноэкранах по двум причинам. Во-первых, бунтарь Спартак считался чуть ли не первым революционером, во-вторых, фильм снимался по роману Говарда Фаста, который написал и сценарий в соавторстве с Далтоном Трамбо. Оба были известны своими левыми взглядами.

Остальные известные зарубежные лидеры советского проката — в нашей фотогалерее.