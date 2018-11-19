10 лучших фильмов 2018 года по версии журнала TIME 

Год близится к завершению, поэтому авторитетные издания начинают подводить итоги. В этом году журнал TIME не стал ждать хотя бы последнего месяца и уже выставил свой топ лучших картин 2018 года.
№ 10. "Приключения Паддингтона 2" (Paddington 2)
«Милый, но не чересчур сентиментальный сиквел получился очаровательнее предшественника».
Canal+ [fr]
№ 9. "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody)
«Это полихромный гимн о том, что жизнь ради любви, секса и рок-н-ролла — это антоним повестки дня!»
GK Films
№ 8. "Если Бил-стрит могла бы заговорить" (If Beale Street Could Talk)
«Картина работает на нескольких уровнях: это прекрасный фильм о молодых людях и точное обвинение системы уголовного правосудия, которую никак не назвать справедливой».
Annapurna Pictures
№ 7. "Звезда родилась" (A Star Is Born)
«Мощная мелодрама, которая одновременно кажется чем-то свежим и утешительно классическим».
Warner Bros. Pictures
№ 6. "Сможете ли вы меня простить?" (Can You Ever Forgive Me?)
«Из этой реальной истории режиссер Мариэль Хеллер сделала потрясающий фильм о романтическом одиночестве, колючей дружбе и карьерной стагнации: это интереснее, чем вы думаете, а еще очень правдиво для тех, кому пришлось сделать резкий разворот в карьере».
Fox Searchlight Pictures
№ 5. "Фаворитка" (The Favourite)
«Это буйное и лукавое переосмысление жизни британской королевы Анны, снятое Йоргосом Лантимосом, иногда уходит в комедию, а иногда в драму, как драгоценный камень, переливающийся на свету».
Element Pictures
№ 4. "Восьмой класс" (Eighth Grade)
«Проницательный, ласковый и несентиментальный фильм Бёрнэма попадает в каждую ноту».
№ 3. "Дневник пастыря" (First Reformed)
«Это один из самых вдумчивых, интенсивных и в конечном счете укрепляющих веру фильмов года».
Killer Films
№ 2. "Будешь моим соседом?" (Won't You Be My Neighbor?)
«Иногда кажется, что все ужасно и ничего не станет лучше. Тем не менее лирический документальный фильм Моргана Невилла о самой тихой телевизионной суперзвезде говорит о том, что доброта — главный двигатель прогресса, и это ресурс, который доступен каждому».
Tremolo Productions
№ 1. "Рома" (Roma)
«„Рома“ — это ода силе воспоминаний, такая же интимная, как шепот, и такая же живая, как рев моря».
Esperanto Filmoj
Почетное упоминание (фильмы, которые были близки, но не попали в заветную десятку):
- "Ван Гог. На пороге вечности" (At Eternity’s Gate), реж. Джулиан Шнабель,
- "Маккуин" (McQueen), реж. Айан Бонхот, Питер Эттедги, Корээда,
- "Слепые пятна" (Слепые пятна), реж. Карлос Лопес Эстрада,
- "Ваша ненависть" (The Hate U Give), реж. Джордж Тиллман мл.,
- "Кристофер Робин" (Christopher Robin), реж. Марк Форстер,
- "Магазинные воришки" (Manbiki kazoku), реж. Хирокадзу Корээда,
- "Черный клановец" (BlacKkKlansman), реж. реж. Спайк Ли,
- "Сердца бьются громко" (Громко бьются сердца), реж. Бретт Хейли,
- "Братья Систерс" (Братья Систерс), реж. Жак Одиар,
- "Вдовы" (Widows), реж. Стив МакКуин,
- "Старик с пистолетом" (The Old Man & the Gun), реж. Дэвид Лоури.