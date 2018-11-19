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10 лучших фильмов 2018 года по версии журнала TIME
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10 лучших фильмов 2018 года по версии журнала TIME 

Ivi.ru 7 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Богемская рапсодия"
Год близится к завершению, поэтому авторитетные издания начинают подводить итоги. В этом году журнал TIME не стал ждать хотя бы последнего месяца и уже выставил свой топ лучших картин 2018 года.

№ 10. "Приключения Паддингтона 2" (Paddington 2)

«Милый, но не чересчур сентиментальный сиквел получился очаровательнее предшественника».
Canal+ [fr]

№ 9. "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody)

«Это полихромный гимн о том, что жизнь ради любви, секса и рок-н-ролла — это антоним повестки дня!»
GK Films

№ 8. "Если Бил-стрит могла бы заговорить" (If Beale Street Could Talk)

«Картина работает на нескольких уровнях: это прекрасный фильм о молодых людях и точное обвинение системы уголовного правосудия, которую никак не назвать справедливой».
Annapurna Pictures

№ 7. "Звезда родилась" (A Star Is Born)

«Мощная мелодрама, которая одновременно кажется чем-то свежим и утешительно классическим».
Warner Bros. Pictures

№ 6. "Сможете ли вы меня простить?" (Can You Ever Forgive Me?)

«Из этой реальной истории режиссер Мариэль Хеллер сделала потрясающий фильм о романтическом одиночестве, колючей дружбе и карьерной стагнации: это интереснее, чем вы думаете, а еще очень правдиво для тех, кому пришлось сделать резкий разворот в карьере».
Fox Searchlight Pictures

№ 5. "Фаворитка" (The Favourite)

«Это буйное и лукавое переосмысление жизни британской королевы Анны, снятое Йоргосом Лантимосом, иногда уходит в комедию, а иногда в драму, как драгоценный камень, переливающийся на свету».
Element Pictures

№ 4. "Восьмой класс" (Eighth Grade)

«Проницательный, ласковый и несентиментальный фильм Бёрнэма попадает в каждую ноту».

№ 3. "Дневник пастыря" (First Reformed)

«Это один из самых вдумчивых, интенсивных и в конечном счете укрепляющих веру фильмов года».
Killer Films

№ 2. "Будешь моим соседом?" (Won't You Be My Neighbor?)

«Иногда кажется, что все ужасно и ничего не станет лучше. Тем не менее лирический документальный фильм Моргана Невилла о самой тихой телевизионной суперзвезде говорит о том, что доброта — главный двигатель прогресса, и это ресурс, который доступен каждому».
Tremolo Productions

№ 1. "Рома" (Roma)

«„Рома“ — это ода силе воспоминаний, такая же интимная, как шепот, и такая же живая, как рев моря».
Esperanto Filmoj

Почетное упоминание (фильмы, которые были близки, но не попали в заветную десятку):

  1. "Ван Гог. На пороге вечности" (At Eternity’s Gate), реж. Джулиан Шнабель,
  2. "Маккуин" (McQueen), реж. Айан Бонхот, Питер Эттедги, Корээда,
  3. "Слепые пятна" (Слепые пятна), реж. Карлос Лопес Эстрада,
  4. "Ваша ненависть" (The Hate U Give), реж. Джордж Тиллман мл.,
  5. "Кристофер Робин" (Christopher Robin), реж. Марк Форстер,
  6. "Магазинные воришки" (Manbiki kazoku), реж. Хирокадзу Корээда,
  7. "Черный клановец" (BlacKkKlansman), реж. реж. Спайк Ли,
  8. "Сердца бьются громко" (Громко бьются сердца), реж. Бретт Хейли,
  9. "Братья Систерс" (Братья Систерс), реж. Жак Одиар,
  10. "Вдовы" (Widows), реж. Стив МакКуин,
  11. "Старик с пистолетом" (The Old Man & the Gun), реж. Дэвид Лоури.
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