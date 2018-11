10 лучших фильмов 2018 года по версии журнала TIME

Год близится к завершению, поэтому авторитетные издания начинают подводить итоги. В этом году журнал TIME не стал ждать хотя бы последнего месяца и уже выставил свой топ лучших картин 2018 года.

№ 10. "Приключения Паддингтона 2" (Paddington 2)

«Милый, но не чересчур сентиментальный сиквел получился очаровательнее предшественника».

Canal+ [fr]

№ 9. "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody)

«Это полихромный гимн о том, что жизнь ради любви, секса и рок-н-ролла — это антоним повестки дня!»

GK Films

№ 8. "Если Бил-стрит могла бы заговорить" (If Beale Street Could Talk)

«Картина работает на нескольких уровнях: это прекрасный фильм о молодых людях и точное обвинение системы уголовного правосудия, которую никак не назвать справедливой».

Annapurna Pictures

№ 7. "Звезда родилась" (A Star Is Born)

«Мощная мелодрама, которая одновременно кажется чем-то свежим и утешительно классическим».

Warner Bros. Pictures

№ 6. "Сможете ли вы меня простить?" (Can You Ever Forgive Me?)

«Из этой реальной истории режиссер Мариэль Хеллер сделала потрясающий фильм о романтическом одиночестве, колючей дружбе и карьерной стагнации: это интереснее, чем вы думаете, а еще очень правдиво для тех, кому пришлось сделать резкий разворот в карьере».

Fox Searchlight Pictures

№ 5. "Фаворитка" (The Favourite)

«Это буйное и лукавое переосмысление жизни британской королевы Анны, снятое Йоргосом Лантимосом, иногда уходит в комедию, а иногда в драму, как драгоценный камень, переливающийся на свету».

Element Pictures

№ 4. "Восьмой класс" (Eighth Grade)

«Проницательный, ласковый и несентиментальный фильм Бёрнэма попадает в каждую ноту».

№ 3. "Дневник пастыря" (First Reformed)

«Это один из самых вдумчивых, интенсивных и в конечном счете укрепляющих веру фильмов года».

Killer Films

№ 2. "Будешь моим соседом?" (Won't You Be My Neighbor?)

«Иногда кажется, что все ужасно и ничего не станет лучше. Тем не менее лирический документальный фильм Моргана Невилла о самой тихой телевизионной суперзвезде говорит о том, что доброта — главный двигатель прогресса, и это ресурс, который доступен каждому».

Tremolo Productions

№ 1. "Рома" (Roma)

«„Рома“ — это ода силе воспоминаний, такая же интимная, как шепот, и такая же живая, как рев моря».

Esperanto Filmoj