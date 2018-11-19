Закончились съемки «Терминатора 6»

Фото: Кадр из фильма "Терминатор 2: Судный день"

Об этом объявила одна из исполнительниц главных ролей в новом фильме Наталья Рейес.

Актриса опубликовала на своей официальной странице в социальной сети фотографию с партнерами по фильму и сообщила, что работа над картиной закончена.

facebook.com/nataliareyesactriz

Арнольд Шварценеггер. Напомним, что шестая часть знаменитого фильма станет прямым продолжением второй картины Джеймса Кэмерона «Терминатор 2: Судный день» и проигнорирует остальные три части, вышедшие после нее. В проекте помимо нового поколения актеров (Габриэль Луна, Наталья Рейес, Диего Бонета, Маккензи Дэвис) приняли участие Линда Хэмилтон

Джеймс Кэмерон на этот раз ограничился ролью продюсера картины, а режиссерское кресло занял Тим Миллер

Новую серию знаменитой франшизы обещают показать зрителям в ноябре 2019 года. Согласно информации некоторых источников, рабочее название картины «Терминатор 6: Феникс». Возможно, его еще поменяют. В России картину пока окрестили «Терминатор: Перезагрузка».