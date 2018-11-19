Ещё
Закончились съемки «Терминатора 6»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Смолфут
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Несокрушимый
Исторический, Драма, Военный
Купить билет
Веном
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Закончились съемки «Терминатора 6» 

Рамблер 7 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Терминатор 2: Судный день"
Об этом объявила одна из исполнительниц главных ролей в новом фильме Наталья Рейес.
Актриса опубликовала на своей официальной странице в социальной сети фотографию с партнерами по фильму и сообщила, что работа над картиной закончена.
facebook.com/nataliareyesactriz
Напомним, что шестая часть знаменитого фильма станет прямым продолжением второй картины Джеймса Кэмерона «Терминатор 2: Судный день» и проигнорирует остальные три части, вышедшие после нее. В проекте помимо нового поколения актеров (Габриэль Луна, Наталья Рейес, Диего Бонета, Маккензи Дэвис) приняли участие Линда Хэмилтон и Арнольд Шварценеггер.
Джеймс Кэмерон на этот раз ограничился ролью продюсера картины, а режиссерское кресло занял Тим Миллер.
Новую серию знаменитой франшизы обещают показать зрителям в ноябре 2019 года. Согласно информации некоторых источников, рабочее название картины «Терминатор 6: Феникс». Возможно, его еще поменяют. В России картину пока окрестили «Терминатор: Перезагрузка».
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сейчас выглядят секс-символы из 90-х9
«Берегите женщин»: как сложилась жизнь актрис5
Советские актеры, которые побывали в тюрьме2
Кем были совсем юные актрисы советского кино
Звезды, которых уволили в разгар съемок1
Видео
04:45
Как сложилась судьба Надежды из «Любовь и голуби»
Актеры
02:34
Появился новый трейлер «Человека-паука»
Фильмы
02:38
«Фантастические твари-2» лидируют в прокате
Фильмы
08:04
Актеры, чуть не отказавшиеся от культовых ролей
Актеры Фильмы
08:22
Что напророчил сериал «Симпсоны»
Сериалы
12:49
Фильмы, увлекательно показывающие конец света
Фильмы
03:31
Заметные ляпы «Служебного романа»
Фильмы
02:58
Почему Райкина режиссёр не хотел видеть в фильме
Актеры Фильмы
01:02
Вышел последний фильм Веры Глаголевой
Фильмы
02:18
Паулина Андреева играет робота в новом сериале
Сериалы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение