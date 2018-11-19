Фильмы, увлекательно показывающие конец света

Апокалипсис — одна из самых любимых тем киношников. Создатели фильмов обожают обыгрывать конец света, помещая героев то в прошлое, то в будущее, то в фантастические миры. Далеко не во всех случаях картины оказываются по-настоящему увлекательными и захватывающими, но, к счастью, часто авторам удаётся сделать ленты действительно завораживающими. Так получилось и с этими фильмами.

1. «Интерстеллар» (2014). В этом фильме Земля представляет собой неплодородную планету, жителям которой угрожают и голод, и дефицит кислорода. Космические путешественники пытаются отыскать новую пригодную для жизни планету. Динамичное действие и спецэффекты делают фильм по-настоящему качественным и достойным, хотя сюжет не добавляет оптимизма.

2. «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски» (2013). Эта чёрная комедия про конец света со специфическим юмором пришлась по вкусу не всем, но истинные поклонники жанра её оценили. Компания знаменитостей решила отметить новоселье прямо в ночь Апокалипсиса, и это уже стало концом света — именно таков сюжет этой комедии, в которой появилось множество звёзд, в том числе в ролях камео.

3. «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу» (1963). Чёрная комедия, снятая Стэнли Кубриком и сегодня уже ставшая классикой, вышла в разгар Холодной войны. Недавно разрешившийся Карибский кризис вдохновил авторов на создание истории о том, что было бы, если бы ядерная война всё-таки началась.

Посмотрите видео и узнайте ещё о нескольких хороших фильмах, рассказывающих о конце света.