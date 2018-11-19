Disney выпустила мультфильм к 90-летию Микки Мауса 

18 ноября Микки Маусу исполнилось 90 лет. В этот день в 1928 году в Нью-Йорке прошла премьера первого звукового короткометражного анимационного фильма "Пароходик Вилли" с участием мышонка.
На самом деле дебют Микки Мауса на большом экране состоялся чуть раньше — он исполнял главную роль в небольшом немом мультфильме "Безумный самолет", который не произвел впечатления на зрителей.
Однако после премьеры "Пароходика Вилли" мышонок сделался невероятно популярным во всем мире: про него сняли не один мультфильм и нарисовали большое количество комиксов.
Как известно, Микки Мауса создал Уолт Дисней — великий художник-мультипликатор и основатель корпорации Walt Disney Productions, впоследствии ставшей огромной медиаимперией. До 1947 года Дисней сам же озвучивал своего персонажа, который говорил очень высоким и тонким голосом. Однако из-за хронического кашля знаменитому мультипликатору пришлось передать эти обязанности сначала Джимми Макдональду, а затем — Уэйну Оллвайну.
В новом мультфильме Микки Мауса и его друзей ждут приключения во время подготовки ко дню рождения мышонка.
Что еще посмотреть с Микки Маусом, кроме "Пароходика Вилли" и нового короткометражного мультика в честь дня рождения Микки:
"Фантазия", 1940
Кадр из мультфильма "Фантазия"
Классический полнометражный музыкальный мультфильм, который состоит из семи эпизодов, музыкальным фоном в которых служат восемь классических произведений. Микки в этом мультике служит учеником чародея, но решил перепоручить утомительные дела волшебству. Он плохо усвоил заклинания, и ситуация вышла из-под контроля.
"Дом злодеев. Мышиный дом", 2001
Кадр из мультфильма "Дом злодеев. Мышиный дом"
Клуб Микки Мауса "Мышиный дом" пытаются захватить злодеи из других мультфильмов Уолта Диснея, а положительные персонажи из тех же лент Дональд Дак, Гуффи, Плуто — верные друзья мышонка — готовы сражаться за торжество справедливости.
"Три мушкетера: Микки, Дональд и Гуфи", 2004
Кадр из мультфильма "Три мушкетера: Микки, Дональд и Гуфи"
Оказывается, мультяшки мечтали о том, чтобы стать мушкетерами всю жизнь. И им предоставился такой шанс: они должны спасти принцессу Минни из лап похитителей.
"Микки Маус", 2013
Кадр из мультсериала "Микки Маус"
Большое количество красочных историй, случившихся со знаменитым мышонком и его друзьями, которые поместились в пяти сезонах сериала.