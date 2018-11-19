Disney выпустила мультфильм к 90-летию Микки Мауса

18 ноября Микки Маусу исполнилось 90 лет. В этот день в 1928 году в Нью-Йорке прошла премьера первого звукового короткометражного анимационного фильма "Пароходик Вилли" с участием мышонка.

На самом деле дебют Микки Мауса на большом экране состоялся чуть раньше — он исполнял главную роль в небольшом немом мультфильме "Безумный самолет", который не произвел впечатления на зрителей.

Однако после премьеры "Пароходика Вилли" мышонок сделался невероятно популярным во всем мире: про него сняли не один мультфильм и нарисовали большое количество комиксов.

Как известно, Микки Мауса создал Уолт Дисней — великий художник-мультипликатор и основатель корпорации Walt Disney Productions, впоследствии ставшей огромной медиаимперией. До 1947 года Дисней сам же озвучивал своего персонажа, который говорил очень высоким и тонким голосом. Однако из-за хронического кашля знаменитому мультипликатору пришлось передать эти обязанности сначала Джимми Макдональду, а затем — Уэйну Оллвайну.

В новом мультфильме Микки Мауса и его друзей ждут приключения во время подготовки ко дню рождения мышонка.

Что еще посмотреть с Микки Маусом, кроме "Пароходика Вилли" и нового короткометражного мультика в честь дня рождения Микки:

"Фантазия", 1940

Кадр из мультфильма "Фантазия"

Классический полнометражный музыкальный мультфильм, который состоит из семи эпизодов, музыкальным фоном в которых служат восемь классических произведений. Микки в этом мультике служит учеником чародея, но решил перепоручить утомительные дела волшебству. Он плохо усвоил заклинания, и ситуация вышла из-под контроля.

"Дом злодеев. Мышиный дом", 2001

Кадр из мультфильма "Дом злодеев. Мышиный дом"

Клуб Микки Мауса "Мышиный дом" пытаются захватить злодеи из других мультфильмов Уолта Диснея, а положительные персонажи из тех же лент Дональд Дак , Гуффи, Плуто — верные друзья мышонка — готовы сражаться за торжество справедливости.

"Три мушкетера: Микки, Дональд и Гуфи", 2004

Кадр из мультфильма "Три мушкетера: Микки, Дональд и Гуфи"

Оказывается, мультяшки мечтали о том, чтобы стать мушкетерами всю жизнь. И им предоставился такой шанс: они должны спасти принцессу Минни из лап похитителей.

"Микки Маус", 2013

Кадр из мультсериала "Микки Маус"

Большое количество красочных историй, случившихся со знаменитым мышонком и его друзьями, которые поместились в пяти сезонах сериала.