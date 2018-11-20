10 неожиданных фильмов, снятых актерами

Сейчас все чаще актеры пробуют себя в разных профессиях в сфере кино. Некоторые сами пишут сценарий для своего режиссерского дебюта, другие же приглашают знаменитых сценаристов на помощь. У актеров есть масса преимуществ, они могут исполнить главную роль сами и без проблем пригласить на съемки известных друзей, реже только имя в титрах говорит, кто снял фильм.

Мы собрали для вас 10 хороших и плохих фильмов, снятых актерами.

Свет вокруг

Вы точно помните суровое лицо Лива Шрайбера, который сыграл пару раз брата Росомахи и главного героя сериала "Рэй Донован". В 2005 году актер удивил всех. Шрайбер влюбился в книгу Джоннатана Сафрана Фоера "И все осветилось", написал по ней сценарий, собрал 7 млн бюджета и снял кино. Для начинающего сценариста у Лива Шрайбера оказалось настоящее чутье на детали, которые показали историю многогранной, а Украина, ставшая местом действия, никогда в западном кино не выглядела такой колоритной. В фильме оказался лучший дуэт на свете Элайджа Вуд Евгений Гудзь , а последний подвязал свою группу Gogol Bordello в качестве саундтрека. У Шрайбера получилась пронзительная история о войне, молодости и воспоминаниях, а новоиспеченный режиссер хоть и не отбил бюджет в прокате, но получил призы от критиков Венецианского кинофестиваля и смотра в Сан-Пауло за лучший сценарий.

В диких условиях

Попытки Шона Пенна снимать кино имели переменный успех. В 1996 году актеру в руки попал роман Джона Кракауэра "В диких условиях", прочитав его за одну ночь, Пенн сразу же захотел взяться за экранизацию. В своих мечтах он видел Леонардо ДиКаприо в главной роли, но им не суждено было сбыться. Родители Кристофера МакКэндлесса, чья история легла в основу документального романа, не давали разрешение на съемки в течение 10 лет. В итоге Пенн дождался их благословения, отдал главную роль Эмилю Хиршу и организовал съемки в тех местах, где происходили оригинальные события. После выхода фильма Хирш проснулся знаменитым, а Шон Пенн получил признание критиков и даже одну номинацию на "Золотой глобус".

Дикая жизнь

Фильм от актера Пола Дано был вопросом времени. Все началось с того, как он сыграл главную роль в картине "Руби Спаркс", сценарий к которой писала его партнерша Зои Казан. Вместе с Казан они написали сценарий к "Дикой жизни", ставшей первой экранизацией одноименного романа Ричарда Форда. В картине описываются непростые отношения семьи Брисон, показанные с точки зрения 16-летнего Джо. Родителей мальчика сыграли Джейк Джилленхол и Кэри Маллиган , и трудно поспорить с тем, что это одни из лучших ролей в карьере актеров. Дано показал себя как старательный и мастеровитый дебютант, с нетерпением ждем его следующие фильмы.

Бобер

В качестве режиссера Джоди Фостер дебютировала в 1991 году драмой о матери-одиночке "Маленький человек Тейт", следом она сняла еще один фильм о семье, "Домой на праздники". Но что-то где-то сломалось, и появился "Бобер" самый нетипичный эпизод в фильмографии Джоди Фостер. Главную роль в мелодраматической сказке сыграл хороший друг Фостер Мэл Гибсон . По сюжету главный герой, примерный семьянин, борется с депрессией и однажды находит в мусоре игрушечного бобра. Игрушка, больше похожая на кошмар чревовещателя, срастается с героем и толкает его на безумные поступки. "Бобер", несмотря на интригующий синопсис, провалился в прокате, а про Мэла Гибсона до сих пор шутят, что он сыграл сам себя.

Страсти Христовы

До депрессии известный католик-традиционалист Мэл Гибсон планировал адаптировать последний день жизни Иисуса Христа для большого экрана. Мэл сам написал сценарий, основываясь на четырех писаниях евангелистов, но про Ветхий завет тоже не забыл. Диалоги в фильме полностью ведутся на реконструированном арамейском языке и латыни. Когда актер Джеймс Кэвизел согласился на проект, он точно не ожидал, что Мэл Гибсон заставит его тащить 70-килограммовый крест на Голгофу. Наделав немало шума, фильм вышел в прокат, в надежде получить Божье прощение режиссер пожертвовал Католической церкви $100 млн из заработанных денег. Недавно выяснилось, что Мэл Гибсон намерен снять сиквел, "Воскресение", очень интересно, что из этого выйдет.

Признания опасного человека

Джек отправляется в плаванье

В своей жизни Филип Сеймур Хоффман снял один-единственный фильм "Джек отправляется в плаванье". В 2008 году Хоффман сыграл театрального режиссера в фильме Чарли Кауфмана "Нью-Йорк, Нью-Йорк" и решил провернуть это в реальности. Название фильма, как и пьесы, которая лежит в основе, метафора о человеке, который выбрался из своей зоны комфорта. Филип Сеймур Хоффман играет слегка нелепого романтического героя, который кажется лишним в бурной жизни Нью-Йорка. Камерная история о дружбе, любви и предательстве "Джек отправляется в плаванье" мало известна зрителю, хотя определенно носит черты автора. Филип Сеймур Хоффман никогда не казался таким потерянным, как в эпизоде, где он сидит в больнице с игрушечной коалой.

Горе-творец

Как сказал однажды Джона Хилл, " Джеймс у нас бунтарь. Один фильм он снимает для зрителей, пять ни для кого". Так, мы до сих пор не увидели его "Буковски", зато видели экранизации двух произведений Фолкнера и хотим скорее их забыть. Джеймс как режиссер нашел себя в истории о съемках самого плохого фильма в истории кино "Комнаты" Томми Вайсо. Горе-режиссер сыграл главную роль, а образ Грега Сестеро воплотил его брат Дэйв Франко . Внимательный зритель заметит еще одного Франко в сцене с американским футболом. "Горе-творец" произвел фурор, и Джеймс Франко доказал, что он может быть отличным режиссером. Как минимум один раз из пяти.

Миллион способов потерять голову

Сет МакФарлейн знаком всем, кто хоть раз смотрел "Гриффинов" или "Американского папашу". На большой экран МакФарлейн пришел, оживив игрушку в фильме "Третий лишний", и сам озвучил медведя Теда. А потом решил: к черту все, этот парень с голосом Фрэнка Синатры и внешностью харизматичной версии мистера Картофельная голова не должен прятаться за камерой. В компании друзей он часто шутил, как легко умереть на Диком Западе, так и родился проект "Миллион способов потерять голову". МакФарлейн пригласил на съемки Шарлиз Терон Лиама Нисона и зарядил пулеметную очередь из своих шуток. Жаль, критики фильм встретили не очень дружелюбно и почетно номинировали комедию на "Золотую малину".

Не глотать