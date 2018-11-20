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5 фильмов об исцелении музыкой
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5 фильмов об исцелении музыкой 

Ivi.ru 8 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Тайна Коко"
Поднять настроение, залечить разбитое сердце или пережить утрату можно миллионом способов, но один из самых приятных и эффективных — с помощью музыки. В доказательство ловите подборку фильмов об исцелении музыкой.

Сердца бьются громко

Вдовец Фрэнк собирается отправить свою дочь Сэм в колледж. Обоим будущие перемены даются нелегко, но такова жизнь. Чтобы пережить этот этап взросления дочери, Фрэнк уходит в творчество и пишет прекрасную песню. Перед отъездом Сэм решает помочь ему подобрать аранжировку и выложить песню в сеть. Совместное творчество помогает маленькой семье справиться с непростым периодом их жизни.

Фрэнк

Застенчивый Джон всю жизнь мечтал стать музыкантом. Но годы идут, он стал взрослым, клавиши пылятся, а стихи не видят свет. Неожиданно участники странствующей инди-группы приглашают его на один вечер заменить клавишника, а после выступления случайно увозят парня в полузаброшенный дом на севере Ирландии для записи альбома.

Квартет

Обитатели элитного дома престарелых для бывших оперных див и певцов готовятся к наступающему дню рождения Д. Верди и устраивают грандиозный концерт. Гвоздем программы должно стать выступление вокального квартета бывших оперных знаменитостей. И всё было бы отлично, если «звездные замашки» одной из участников четверки.

Хоть раз в жизни

В Нью-Йорке встретились два творческих одиночества: талантливая исполнительница, уставшая обивать пороги звукозаписывающих лейблов, и музыкальный продюсер, у которого давно не было стоящих клиентов. Совместно они решают забить на студии и записать альбом прямо на улицах города: шумных, уникальных, живых.

Тайна Коко

Вся семья юного Мигеля не переносит музыку. Много лет назад прадед мальчика бросил семью ради карьеры гитариста, и с тех пор все, что связано с музыкальным творчеством, в его семье под запретом. Но из-за случайности мальчик попадает в мир мертвых, знакомится со своими почившими родственниками и понимает, как важна музыка, а запреты давно устарели и приносят только ссоры.
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