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«Дэдпула 2» выдвигают на «Оскар»
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«Дэдпула 2» выдвигают на «Оскар» 

Киноафиша 32 минуты назад
Фото: Кадр из фильма "Дэдпул 2"
Создатели супергеройского экшна «Дэдпул 2» пошли по стопам «Черной Пантеры» и «Мстителей: Война бесконечности» и выдвинули свое детище на соискание «Оскара» сразу в нескольких номинациях.
Среди них:
  • Лучший режиссёр
  • Лучший фильм
  • Лучший актер
  • Лучший актер второго плана
  • Лучшая актриса второго плана
  • Лучший адаптированный сценарий
  • Лучший киномонтаж
  • Лучший кинооператор
  • Лучший художник-постановщик
  • Лучший художник по костюмам
  • Лучший грим и причёски
  • Лучшие визуальные эффекты
  • Лучший звукооператор
  • Лучший монтаж звука
  • Лучший композитор
Будем смотреть правде в глаза и признаем, что выиграть в «главных» номинациях — «Лучший фильм» или «Лучший режиссер» у «Дэдпула 2» вряд ли получится. Но победа во второстепенных категориях вполне может достаться остроумному наемнику. Грим для Райана Рейнольдса действительно получился достойным, да и спецэффекты не подкачали.
Что решат члены киноакадемии, узнаем 22 января, когда объявят полный список номинантов. Церемония вручения наград «Оскар» пройдет 24 февраля.
Напомним, что в начале января в российский прокат выйдет «приличная» версия «Дэдпула 2». Дэвид Литч специально для фильма «Жил-был Дэдпул» снял несколько новых сцен и вырезал некоторые старые. Создатели обещают, что суть сюжета не поменяется, а вот насилия и сквернословия будет в разы меньше.
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