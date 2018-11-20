«Дэдпула 2» выдвигают на «Оскар»

Создатели супергеройского экшна «Дэдпул 2» пошли по стопам «Черной Пантеры» и «Мстителей: Война бесконечности» и выдвинули свое детище на соискание «Оскара» сразу в нескольких номинациях.

Лучший режиссёр

Лучший фильм

Лучший актер

Лучший актер второго плана

Лучшая актриса второго плана

Лучший адаптированный сценарий

Лучший киномонтаж

Лучший кинооператор

Лучший художник-постановщик

Лучший художник по костюмам

Лучший грим и причёски

Лучшие визуальные эффекты

Лучший звукооператор

Лучший монтаж звука

Лучший композитор Среди них:

Будем смотреть правде в глаза и признаем, что выиграть в «главных» номинациях — «Лучший фильм» или «Лучший режиссер» у «Дэдпула 2» вряд ли получится. Но победа во второстепенных категориях вполне может достаться остроумному наемнику. Грим для Райана Рейнольдса действительно получился достойным, да и спецэффекты не подкачали.

Что решат члены киноакадемии, узнаем 22 января, когда объявят полный список номинантов. Церемония вручения наград «Оскар» пройдет 24 февраля.