«Дэдпула 2» выдвигают на «Оскар» 

Создатели супергеройского экшна «Дэдпул 2» пошли по стопам «Черной Пантеры» и «Мстителей: Война бесконечности» и выдвинули свое детище на соискание «Оскара» сразу в нескольких номинациях.
Среди них:
- Лучший режиссёр
- Лучший фильм
- Лучший актер
- Лучший актер второго плана
- Лучшая актриса второго плана
- Лучший адаптированный сценарий
- Лучший киномонтаж
- Лучший кинооператор
- Лучший художник-постановщик
- Лучший художник по костюмам
- Лучший грим и причёски
- Лучшие визуальные эффекты
- Лучший звукооператор
- Лучший монтаж звука
- Лучший композитор
Будем смотреть правде в глаза и признаем, что выиграть в «главных» номинациях — «Лучший фильм» или «Лучший режиссер» у «Дэдпула 2» вряд ли получится. Но победа во второстепенных категориях вполне может достаться остроумному наемнику. Грим для Райана Рейнольдса действительно получился достойным, да и спецэффекты не подкачали.
Что решат члены киноакадемии, узнаем 22 января, когда объявят полный список номинантов. Церемония вручения наград «Оскар» пройдет 24 февраля.
Напомним, что в начале января в российский прокат выйдет «приличная» версия «Дэдпула 2». Дэвид Литч специально для фильма «Жил-был Дэдпул» снял несколько новых сцен и вырезал некоторые старые. Создатели обещают, что суть сюжета не поменяется, а вот насилия и сквернословия будет в разы меньше.