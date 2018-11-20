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«Тануки» стал партнером фестиваля японского кино
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«Тануки» стал партнером 52 фестиваля японского кино 

Партнерский материал 1 час назад
Фото: партнерский материал
Бренд японских ресторанов «Тануки» стал официальным партнером 52-го фестиваля японского кино, который проходит с 19 ноября по 2 декабря в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Омске и Хабаровске.
20 ноября в Цифровом деловом пространстве на Покровке, 47 состоится торжественная церемония открытия фестиваля. В этот день покажут историческую мелодраму «В плену у сакуры» режиссера Масаки Иноуэ с Александром Домогаровым в главной роли. Действие фильма разворачивается во время Русско-японской войны. Герой Домогарова — пленный офицер, который влюбляется в японскую сестру милосердия.
Почетный гость фестиваля — японский режиссер Киёси Куросава, удостоенный наград Каннского фестиваля за фильмы «Токийская соната» и «Путешествие к берегу». 19 ноября в Цифровом деловом пространстве он представил один из своих последних фильмов — «Предчувствие» (премьера на Берлинале 2018) и картину, снятую во Владивостоке — «Седьмой код», а также трейлер к новому фильму «На край света».
Основная программа фестиваля из 19 фильмов стартует 21 ноября. Среди картин работы каннских лауреатов, фантастические фильмы, триллеры с популярными японскими актерами, документальный фильм о композиторе Рюити Сакамото, комедии и аниме.
Все фильмы демонстрируются на японском языке с русскими субтитрами.
«Уже четырнадцать лет мы знакомим гостей ресторанов «Тануки» с японской гастрономической культурой и за это время стали прочно ассоциироваться с ней. Поэтому для нас большая честь быть партнером 52-го Фестиваля японского кино, особенно в год Японии в России. Благодаря нашему партнерству поклонники японского кинематографа смогут дополнить свои впечатления еще одним — гастрономическим — измерением», — комментирует Татьяна Рахманова, генеральный директор компании мастер-франчайзи «Тануки» в России.
В рамках сотрудничества «Тануки» предоставит еду и напитки для гостей торжественного открытия фестиваля 20 ноября, а также разыграет билеты, дающие право на посещение всех фильмов фестиваля на своих официальных страницах в социальных сетях. Подписчикам официальных страниц фестиваля, в свою очередь, представится возможность выиграть сертификаты на посещения ресторанов «Тануки».
Поддержка больших культурных и спортивных мероприятий — в традициях «Тануки». Бренд не первый год поддерживает самый массовый забег страны — Московский марафон, а в августе выступал партнером полумарафона и детского забега «Лужники».
Программа фестиваля.
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