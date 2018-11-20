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«Веном» попал в топ-100 кассовых фильмов всех времен
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«Веном» попал в топ-100 кассовых фильмов всех времен 

Рамблер 44 минуты назад
Фото: Кадр из фильма "Веном"
Благодаря китайским зрителям блокбастер оказался в списке самых кассовых фильмов за всю историю кинематографа. И без того колоссальные сборы супергеройской ленты Marvel увеличились после недельного показа в Китае. В результате сумма прибыли составила больше 780 миллионов долларов.
Таким образом фантастический экшн режиссера Рубена Флейшера с Томом Харди в главной роли попал сразу на 84 строчку в рейтинге топ-100, что оказалось выше сборов "Стражей Галактики" (773,3 миллиона долларов) и даже больше общей кассы оригинальных "Звездных войн", которые собрали всего 775.4 миллионов долларов.
До премьеры, состоявшейся в октябре 2018 года, картине обещали низкие сборы. Тем не менее, несмотря на неблагоприятные прогнозы и разгромные рецензии критиков, зрители фильм оценили.
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