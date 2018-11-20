В «Фантастических тварях» нашли плагиат на советские фильмы

Сибирские ученые обнаружили плагиат в новом фильме "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" на два популярных советских фильма.

С помощью специальной программы "Антиплагиатор" исследователи подтвердили сходство "Фантастических тварей" с фильмом "Гостья из будущего" и продолжением приключений Алисы Селезневой — картиной "Лиловый шар".

"Можно констатировать не только почти полное совпадение сюжетов, в которых плохие парни, способные менять внешность, стремятся к полному господству, завладевая некими артефактами и поддержкой сторонников, а хорошие волшебники им противостоят. Совпадения есть даже в мелких деталях!", — рассказал Российской Газете заместитель директора Тувинского института гуманитарных и прикладных исследований Евгений Гарин.

В пример он привел такие схожие детали: миелофон — прибор для чтения мыслей в "Гостье из будущего" и Куини — телепат в "Фантастических тварях-2". И даже целые сцены, например, эпический побег Грин-де-Вальда, который сравнили с хорошо обыгранной сценой преследования на флипперах в "Гостье из Будущего".

Кстати, ранее "Антиплагиатор" установил, что сюжет первой части "Фантастических тварей" на 90 процентов копирует сюжет знаменитого советского мультика "Тайна третьей планеты", изданного в 1981 году.