Ещё
В «Фантастических тварях» нашли плагиат на советские фильмы
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Смолфут
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Несокрушимый
Исторический, Драма, Военный
Купить билет
Веном
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

В «Фантастических тварях» нашли плагиат на советские фильмы 

Рамблер 7 часов назад
Сибирские ученые обнаружили плагиат в новом фильме "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" на два популярных советских фильма.
С помощью специальной программы "Антиплагиатор" исследователи подтвердили сходство "Фантастических тварей" с фильмом "Гостья из будущего" и продолжением приключений Алисы Селезневой — картиной "Лиловый шар".
"Можно констатировать не только почти полное совпадение сюжетов, в которых плохие парни, способные менять внешность, стремятся к полному господству, завладевая некими артефактами и поддержкой сторонников, а хорошие волшебники им противостоят. Совпадения есть даже в мелких деталях!", — рассказал Российской Газете заместитель директора Тувинского института гуманитарных и прикладных исследований Евгений Гарин.
В пример он привел такие схожие детали: миелофон — прибор для чтения мыслей в "Гостье из будущего" и Куини — телепат в "Фантастических тварях-2". И даже целые сцены, например, эпический побег Грин-де-Вальда, который сравнили с хорошо обыгранной сценой преследования на флипперах в "Гостье из Будущего".
Кстати, ранее "Антиплагиатор" установил, что сюжет первой части "Фантастических тварей" на 90 процентов копирует сюжет знаменитого советского мультика "Тайна третьей планеты", изданного в 1981 году.
"Выходит, что вся сага о "Фантастических тварях" берет свое начало в творчестве Кира Булычева", — заключил Гарин.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Куда пропали актеры из боевиков восьмидесятых
Как Высоцкий обрел манеру петь хриплым голосом
Тест: вспомните ли вы эти имена из советского кино
В третьем «Сексе в большом городе» умрет главный герой1
Как сегодня выглядят звезды «От заката до рассвета»
Видео
04:45
Как сложилась судьба Надежды из «Любовь и голуби»
Актеры
02:34
Появился новый трейлер «Человека-паука»
Фильмы
02:38
«Фантастические твари-2» лидируют в прокате
Фильмы
00:20
Сафронов раскрыл секрет шоу «Битва экстрасенсов»
ТВ В мире
07:42
Куда пропали актеры из боевиков восьмидесятых
Актеры Фильмы
12:31
Отличные ленты, которые незаслуженно игнорируют
Фильмы Актеры
02:50
Кто придумал Фросю Бурлакову
Актеры Фильмы
10:25
Спецэффекты в кино, которые никто не заметил
Фильмы
04:38
Трагедия Евгения Дворжецкого
Актеры
08:04
Актеры, чуть не отказавшиеся от культовых ролей
Актеры Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение