Не только «Богемская рапсодия»: 8 лучших фильмов о музыкантах

Кассовые сборы байопика Фредди Меркьюри и группы Queen показал: картины о музыкантах актуальны, как никогда. Авторы каналов в Telegram по просьбе «Собака.ru» посоветовали несколько отличных лент о пути к успеху.

Кирилл Сивцов

автор telegram-канала «Кингуру»

«Амадей», реж. Милош Форман, 1984

Колоссальная работа Милоша Формана. Восемь премий «Оскар», четыре «Золотых Глобуса» и четыре же BAFTA. Трехчасовой эпический фильм о жизни и противостоянии великих композиторов — Моцарта и Сальери. Питер Шеффер адаптировал под сценарий свою же пьесу, которая, кстати, основана на пушкинской трагедии и опере Римского-Корсакова. Красивый и завораживающий фильм, насквозь пропитанный гениальной музыкой Моцарта. Режиссер одновременно исследует влияние огромного таланта на жизнь человека и то, может ли зависть быть разъедающим душу качеством. В общем, фильм обязателен к просмотру для любителей музыкального кино (не мюзиклов).

«Легенда о пианисте», реж. Джузеппе Торнаторе, 1998

Мой любимый фильм у Джузеппе Торнаторе (автора таких хитов как «Малена» и «Лучшее предложение»). Очень доброе и сентиментальное кино — история о пианисте-гении, который родился на большом круизном корабле, где и прославился как музыкант. История рассказывается его другом, который ищет гения на списанном в утиль судне. В фильме много крутой музыки (в основном, джазовая импровизация). Еще бы! Композитор фильма — сам Эннио Морриконе . В главной роли — Тим Рот , создавший удивительный образ блаженного гения, который провел на лайнере всю жизнь, ни разу не сойдя на землю. Фильм очень интересный и грустный. Лучшее, что можно посмотреть после прекрасной «Богемской рапсодии».

Сергей Евстратов

автор телеграм-канала «K. N. Н. О| Что посмотреть?»

«Одержимость», реж. Дэмьен Шазелл, 2013

Это не просто стандартная история про становление музыканта. Это действительно музыкальная психологическая драма, так как спектр чувств, вызываемых при просмотре, настолько широк, насколько в принципе может быть. И слеза, и удивление, и восторг — черт, Дэмьен Шазелл, ты настоящий гений! Да, это его режиссерский дебют, стоивший жалких, по Голливудским меркам, 3,3 млн долларов. Пять номинаций на «Оскар» и три победы, включая награду Джей Кей Симмонса за роль второго плана. Складывается ощущение, что Симмонс всю душу вложил в персонажа, как и Майлз Теллер , сыгравший самый убедительный образ за всю его фильмографию.

Вы просто посмотрите на синергию этих двоих в финале фильма. На их взгляды, боль, титаническое усердие обоих. Превозмогая вражду, они оба дают понять, что их отношения не важны. Главное — создавать то, что будет будоражить сердца слушателей вечно.

106 минут био-эмоционального джаза, пробивающего каждую клетку организма настолько глубоко, что любой его посмотревший запишет фильм в список своих любимых. Шедевр, которых мало. Но на то они и шедевры, чтобы появляться на больших экранах раз в несколько лет.

«Звезда родилась», реж. Брэдли Купер, 2018

Продолжая тему музыкальных дебютов, невозможно не упомянуть этот. «Звезда родилась» — первый фильм, срежиссированный актером и продюсером Брэдли Купером. Это яркий старт в его карьере, отчетливо демонстрирующий его понимание в создании хорошего кино.

Ремейк одноименного фильма 1937 года, окупившийся в прокате в семь раз. Легкое и трогательное кино, повествующее об истории двух людей, чья встреча в корне меняет жизнь обоих. С одной стороны, кантри-певец (сам Купер), имеющий славу и богатство. С другой — официантка, выступающая по вечерам в городском баре. Ее играет Леди Гага , которую с трудом можно узнать без свойственного для ее образа грима. Среди критиков возникла дискуссия по поводу ее актерской игры. В некоторых моментах видно, что нужную эмоцию вытянуть она не может. Но ее игра на сцене — танцы, эмоции и мимика никаких споров не вызывает. Все-таки ее основная деятельность оставляет отпечаток на хронометраже. Как и в «Одержимости», с удовольствием наблюдаешь за взаимодействием двух главных героев. Именно эта ментальная связь, которую дарят зрителям актеры, вызывает восторг и потрясающее послевкусие после просмотра.

Анна Гриценко

автор телеграм-канала Cinemagraphie

«Кобейн: чертов монтаж», реж. Бретт Морген, 2015

Работая над фильмом, режиссер получил уникальную возможность ознакомиться с неопубликованными материалами из архива Кобейна. Морген использует анимацию, рисунки и домашние видеозаписи музыканта, откровенные интервью с соратниками, чтобы дать зрителю возможность разглядеть за культовой фигурой человека, который жил в состоянии вечной борьбы с внешним миром.

«Эми», реж. Азиф Кападиа, 2015

На создание этого фильма у режиссера ушло три года. Все это время он искал уникальный материал для картины, проверяя все факты на достоверность. Кападиа собрал около сотни интервью, опросив ближайший круг певицы. В фильме звучат неизвестные ранее треки и появляются кадры с пленок, на которых юная Эми в окружении друзей исполняет свои первые песни.

автор телеграм-канала «Киноман»

Для меня сознательное увлечение музыкой началось с одного конкретного альбома — это был «The Slim Shady LP» американского рэпера Эминема . Любовь к этому стилю надолго захватила меня. Даже сейчас, спустя десяток лет, я порой переслушиваю ранние альбомы Эминема и других — D12, Dr. Dre и 50 Cent. А еще — люблю пересматривать один фильм, в котором снялся сам Эминем — «8 миля».

«8 миля», реж. Кертис Хэнсон, 2002

Это далеко не автобиографическое кино. Да, многие сцены воспроизводят реальные события из биографии Эминема, но в целом — это фильм про жизнь среднего рэпера в Детройте середины 1990-х. Только с одним нюансом: это белокожий рэпер. Во внутренней части Детройта, где происходят события фильма, живут преимущественно афроамериканцы. Они же читают рэп. Поэтому появление на баттле белого паренька Джимми Смита по прозвищу «Кролик» вызывает вполне очевидную реакцию — неприятие. Но талант и желание заниматься именно этим видом искусства, посредством которого Джимми может говорить о своих проблемах, словно это публичная исповедь, и поднимать разного рода вопросы, двигают его вперед на пути к уважению публики и других рэперов.

Все в этом фильме выглядит таким естественным, что даже пугает. Не удивительно, что многие зрители после просмотра были убеждены, что все события в фильме реальные. И игра Эминема будто и не игра вовсе, а он сам — настоящий. Но невымышленными в фильме были только черновики со стихами, которые Джимми сочинял в автобусе. Специально для фильма Эминем написал пенсю «Lose Yourself», которая выиграла «Оскар» и стала первой рэп-композицией, победившей в номинации «Лучшая песня».

«Фрэнк», реж. Леонард Абрахамсон, 2013

А это, пожалуй, самый странный фильм о реальном музыканте, который мне довелось видеть. И странность заключается не в сюжете, а в самой личности музыканта Фрэнка Сайдботтомома — комичной персоне Криса Сивея, который всегда носил маску-голову из папье-маше. Это также не автобиография, фильм построен на вымышленных событиях, а повествование ведется от лица Джона ( Донал Глисон ) — молодого парня из английской глубинки, мечтающего стать известным музыкантом, но у которого это никак не выходит. Но по воле случая Джон встречает группу гастролирующих рокеров, во главе которых стоит эксцентричный Фрэнк ( Майкл Фассбендер ), и устраивается к ним клавишником. Они отправляются в Ирландию, чтобы записать альбом психоделической музыки.

Психодел здесь не только в музыке, но, как вы могли уже понять, и в самих героях. Помимо Фрэнка, все в группе немного «с приветом», и это выливается в разного рода комичные ситуации. Тот образ жизни, который выбрали музыканты, и находит отражение в их музыке, странной и многим непонятной, но, безусловно, завораживающей. И Джон, бессильный выдавить из себя хотя бы один приличный аккорд или строчку, попадает под гипноз этих людей и их музыки, становится сначала безвольным наблюдателем, но со временем начинает влиять на Фрэнка. До добра это не доводит, что вызывает у зрителя не слишком приятную мысль о природе таланта.

Наблюдать же, как этот талант реализуется, одно удовольствие. Музыка, исполненная группой в фильме, была записана актерами вживую во время съемок. Сами концерты и сцены с записью очередной песни очаровывают своей красотой и чувственностью, отправляя мыслями в метафизическое путешествие, из которого не хочется возвращаться.