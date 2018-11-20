Как Высоцкий обрел манеру петь хриплым голосом 

Роль в фильме «Короткие встречи», который пролежал на полке 20 лет, стала для Владимира Высоцкого одной из самых главных в его творческом пути, поскольку на съемочной площадке поэт и артист обрел свою неповторимую манеру пения. Высоцкий не сразу оказался в актерском составе лирической ленты, изначально режиссер Кира Муратова пригласила в картину Станислава Любшина, но он отказался сыграть главного героя, так как в тот момент актера задействовали в фильме о советском разведчике «Щит и меч». И тогда муж Муратовой посоветовал ей пригласить Владимира Семеновича, который подходил на роль сурового геолога по своему типажу. Пробы были не очень удачные, но режиссер кардинально изменила мнение об актере в процессе съемок — Высоцкий удивил коллег своим профессионализмом и способностью к импровизации в кадре. В поисках особенной вокальной интонации своего героя Высоцкий вдруг запел хриплым надсаженным голосом. Эта творческая находка понравилась всем. Поговаривают, что так советский бард и нашел характерный стиль исполнения своих песен. Киноначальники забраковали сам фильм, его телезрители смогли увидеть лишь спустя 20 лет. Но Высоцкий считал его одним из самых удачных в своей кинокарьере.