Введут единую систему учета онлайн-просмотров фильмов

В России запустят систему учета онлайн-просмотров фильмов

Продюсеры добились того, что местные онлайн-кинотеатры будут использовать аналитическую компанию Nielsen для подсчета интернет-просмотров фильмов.

В ближайшие месяцы российские онлайн-кинотеатры начнут использовать аналитическую компанию Nielsen для подсчета интернет-просмотров фильмов. По информации «Ведомостей», этого добились отечественные продюсеры и прокатчики, которые недовольны текущей ситуацией: нынешняя система предоставления онлайн-кинотеатрами данных по просмотру и покупке недостаточно информативна, а значит, приносит меньше денег.

По оценкам представителей отрасли, доходы отечественных онлайн-кинотеатров растут на 30–40% в год. Но темпы роста выплат российским медиакомпаниям гораздо меньше: максимум 10% в год. Монетизация контента сервиса проводится по трем моделям: плата за отдельные продукты (фильмы, сериалы), платная подписка, бесплатные просмотры с обязательной рекламой, которая и приносит кинотеатру заработок. При этом правообладатели получают либо фиксированную сумму за свой продукт, либо их гонорар зависит от множества переменных: количества просмотров, новых подписчиков, показов рекламы. И здесь доход напрямую зависит от добросовестности кинотеатра в том, что касается его отчетов об аудитории.

Не все участники рынка доверяют информации, предоставляемой онлайн-кинотеатрами. Некоторые полагают, что интернет-сервисы умалчивают о части доходов.

По информации издания, Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), объединяющая большую часть производителей контента в России, даже попросила вмешаться в ситуацию Минкомсвязи . Совещание по этому вопросу провел замминистра связи Алексей Волин 16 ноября. В совещании приняли участие представители СТВ, Art Pictures, Yellow, Black & White (YBW), StarMedia, холдинга «Национальная медиа группа», прокатчиков «Вольга» и «Централ партнершип», онлайн-кинотеатров Ivi, Megogo, Okko и “Яндекса”

Как стало известно “Ведомостям” , медиакомпании, опасающиеся недобросовестного отношения к ним партнеров, настояли на использовании онлайн-сервисами софта Nielsen, который был разработан на базе решения российской Data Screen. Эта независимая аналитическая компания перепроверяет предоставляемые данные, в том числе и через контрольные закупки.

При этом онлайн-кинотеатров явно рвутся предоставлять все те данные, которые пытаются получить члены АПКиТ. «Это коммерческая информация, которая может быть использована конкурентами», — пояснил изданию один из игроков рынка, отметив, что при этом продюсеры сами четко не понимают, как обрабатываются и получаются те или иные данные, недооценивают технические сложности сбора такой аналитики.

Тем не менее, на совещании онлайн-кинотеатры Ivi, Megogo и Okko все же согласились, что к началу 2019 г. будут предоставлять Nielsen первые данные по контенту компаний, уже согласившихся на такую модель.

“Сначала это будут данные только по пользовательским платежам. Позднее компании обсудят аналогичную отчетность по подписной и рекламной модели. В конечном итоге это должна быть система отчетности, схожая с государственной системой единого кинобилета, которая сейчас действует в офлайновых российских кинотеатрах”,

— поясняет издание со ссылкой на источники.