7 абсурдных, но очень смешных комедий

Запаситесь платочками, попкорном и хорошей компанией — вас ждет отличное, хоть и немного безумное кино.

Гиппопотам

Ради неограниченного запаса виски эксцентричный безработный литератор Тед расследует тайны одной аристократической усадьбы.

Реальные упыри

Псевдодокументальное кино о трех соседях-бессмертных вампирах, которые пытаются выжить в современном мире.

Убойные каникулы

Повествование ведется от лица тех самых фермеров, которые оказываются злодеями в фильмах о «домике у озера». Спойлер: они не злодеи.

Охота на дикарей

Боясь оказаться в детдоме, сиротка-бунтарь сбегает в лес, вооружившись ружьем, парой пачек чипсов и одним комплектом сменного белья.

Человек — швейцарский нож

Потерпевший катерокрушение Хэнк находит на берегу тело неизвестного мужчины. Внезапно тело разговаривает, думает и помогает Хэнку вернуться домой.

Неадекватные люди

Виталий переезжает в Москву, чтобы начать новую, «нормальную» жизнь. Но ему постоянно встречаются какие-то неадекватные люди.

Пол: Секретный материальчик

Двое гиковатых друзей случайно встречаются с… пришельцем! Говорящим пришельцем! Говорящим пришельцем, который просит их его прикрыть! Как такому отказать?