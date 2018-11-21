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11 ремейков 2018 года 

Ivi.ru 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Tomb Raider: Лара Крофт"
Иногда ремейки бывают не зря, а иногда их делают как будто для того, чтобы гордо сказать «я все исправил к худшему». Что получилось с переделками 2018 года — посмотрите и решите сами.

Жажда смерти

Ремейк одноименного боевика 1974 года. Тогда главную роль сыграл Чарльз Бронсон, а сейчас вместо него выступил Брюс Уиллис, он будет мстить бандитам за смерть жены и дочери.

8 подруг Оушена

ivi.ru
Женская версия друзей Оушена с великолепным звездным составом: Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй, Хелена Бонем Картер, Рианна, Сара Полсон и Минди Кейлинг. Ну и грабить дамы будут не казино — в их планах похищение фантастического бриллиантового колье Картье.

Tomb Raider: Лара Крофт

Не совсем ремейк — предыстория. Но Анджелину Джоли, игравшую главную роль в «Ларе Крофт: Расхитительнице гробниц» и «Расхитительнице гробниц 2», заменили на Алисию Викандер, и получился перезапуск.

Чумовая пятница

Мама и дочка снова меняются телами, все как в оригинальном одноименном фильме 2003 года.

День мертвецов: Злая кровь

Фильм — ремейк культовой картины Джорджа Ромеро «День мертвецов» 1985 года.

Звезда родилась

ivi.ru
Коммерчески успешный режиссерский дебют Брэдли Купера — ремейк одноименной картины 1937 года. В главной роли Леди Гага.

Суспирия

Новая версия культового итальянского хоррора Дарио Ардженто, поставленная Лукой Гуаданьино. В ремейке сыграли Дакота Джонсон, Тильда Суинтон и Хлоя Грейс Морец.

Хищник

Картина — одновременно прямое продолжение фильма «Хищник» 1987 года и мягкий перезапуск всей франшизы.

За бортом

ivi.ru
Ремейк-перевертыш одноименного фильма 1987 года. Теперь за борт упал и обеспаметел состоятельный мужчина, а ситуацией воспользовалась мать-одиночка Кейт, работающая в службе клининга.

Гринч

Мультипликационный ремейк успешной игровой картины 2000 года, где главную роль исполнял Джим Керри. Теперь Гринча озвучивает Бенедикт Камбербэтч, но в России его работу смогут оценить только те, кто старался и учил английский.

Мотылек

Вторая экранизация автобиографического романа бывшего заключённого Анри Шарьера, опубликованного в 1969 году. Первый фильм вышел в 1973-м.
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Сандра Буллок , Рианна Полсон , Джим Керри , Кейт Бланшетт , Брэдли Купер , Бенедикт Камбербэтч , Лука Гуаданьино , Хлоя Морец , Анджелина Джоли , Чарльз Бронсон , Джордж Ромеро , Брюс Уиллис , Сара Полсон , Дакота Джонсон , Алисия Викандер , Энн Хэтэуэй , Стефани Джерманотта , Хелена Картер , Фильмы
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