11 ремейков 2018 года

Иногда ремейки бывают не зря, а иногда их делают как будто для того, чтобы гордо сказать «я все исправил к худшему». Что получилось с переделками 2018 года — посмотрите и решите сами.

Жажда смерти

Ремейк одноименного боевика 1974 года. Тогда главную роль сыграл Чарльз Бронсон , а сейчас вместо него выступил Брюс Уиллис , он будет мстить бандитам за смерть жены и дочери.

8 подруг Оушена

ivi.ru

Tomb Raider: Лара Крофт

Не совсем ремейк — предыстория. Но Анджелину Джоли , игравшую главную роль в «Ларе Крофт: Расхитительнице гробниц» и «Расхитительнице гробниц 2», заменили на Алисию Викандер , и получился перезапуск.

Чумовая пятница

Мама и дочка снова меняются телами, все как в оригинальном одноименном фильме 2003 года.

День мертвецов: Злая кровь

Фильм — ремейк культовой картины Джорджа Ромеро «День мертвецов» 1985 года.

Звезда родилась

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Суспирия

Хищник

Картина — одновременно прямое продолжение фильма «Хищник» 1987 года и мягкий перезапуск всей франшизы.

За бортом

ivi.ru

Ремейк-перевертыш одноименного фильма 1987 года. Теперь за борт упал и обеспаметел состоятельный мужчина, а ситуацией воспользовалась мать-одиночка Кейт, работающая в службе клининга.

Гринч

Мультипликационный ремейк успешной игровой картины 2000 года, где главную роль исполнял Джим Керри . Теперь Гринча озвучивает Бенедикт Камбербэтч , но в России его работу смогут оценить только те, кто старался и учил английский.

Мотылек

Вторая экранизация автобиографического романа бывшего заключённого Анри Шарьера, опубликованного в 1969 году. Первый фильм вышел в 1973-м.