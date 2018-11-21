Мультяшные красотки, о которых грезят мужчины

Нарисованные героини интригуют и влюбляют в себя мужчин не меньше, чем настоящие актрисы. Взять хотя бы самую сексапильную мультяшку Джессику Рэббит из фильма «Кто подставил кролика Роджера?» (1988). Но ей на пятки наступают и другие анимированные красавицы из сказочных историй «Диснея».

1. Калхун из мультфильма «Ральф» (2012). Сержант Калхун сурова и безжалостна, но именно о такой женщине грезят многие мужчины. К тому же у девушки точёная талия и внушительный бюст, очаровательная короткая стрижка и большие голубые глаза.

2. Мегара из мультфильма «Геркулес» (1997). Греческая красотка с роскошной шевелюрой и удивительными глазами умна и сообразительно. Она умудрилась влюбить в себя самого Геркулеса и даже пожертвовала ради него жизнью.

3. Эсмеральда из мультфильма «Горбун из Нотр-Дама». Огонь, горящий в зелёных глазах цыганки, заворожит любого. Шикарные локоны и идеальные формы в сочетании с бесстрашием и благородством делают Эсмеральду женщиной мечты.

4. Эластика, она же Хелен Парр, из мультфильма «Суперсемейка» (2004). Эластика одновременно может быть покладистой домохозяйкой и супергероиней. Она красива и отважна, у неё феноменальные гибкость и скорость реакции. А ещё она носит облегающий костюм, который подчёркивает всё изгибы фигуры.

О других героинях мультфильмов студии «Дисней», которые вскружат голову кому угодно, рассказывает ролик.