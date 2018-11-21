Ещё
Мультяшные красотки, о которых грезят мужчины
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Смолфут
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Веном
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Девушка, которая застряла в паутине
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет

Мультяшные красотки, о которых грезят мужчины 

Рамблер 16 минут назад
Нарисованные героини интригуют и влюбляют в себя мужчин не меньше, чем настоящие актрисы. Взять хотя бы самую сексапильную мультяшку Джессику Рэббит из фильма «Кто подставил кролика Роджера?» (1988). Но ей на пятки наступают и другие анимированные красавицы из сказочных историй «Диснея».
1. Калхун из мультфильма «Ральф» (2012). Сержант Калхун сурова и безжалостна, но именно о такой женщине грезят многие мужчины. К тому же у девушки точёная талия и внушительный бюст, очаровательная короткая стрижка и большие голубые глаза.
2. Мегара из мультфильма «Геркулес» (1997). Греческая красотка с роскошной шевелюрой и удивительными глазами умна и сообразительно. Она умудрилась влюбить в себя самого Геркулеса и даже пожертвовала ради него жизнью.
3. Эсмеральда из мультфильма «Горбун из Нотр-Дама». Огонь, горящий в зелёных глазах цыганки, заворожит любого. Шикарные локоны и идеальные формы в сочетании с бесстрашием и благородством делают Эсмеральду женщиной мечты.
4. Эластика, она же Хелен Парр, из мультфильма «Суперсемейка» (2004). Эластика одновременно может быть покладистой домохозяйкой и супергероиней. Она красива и отважна, у неё феноменальные гибкость и скорость реакции. А ещё она носит облегающий костюм, который подчёркивает всё изгибы фигуры.
О других героинях мультфильмов студии «Дисней», которые вскружат голову кому угодно, рассказывает ролик.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, которых мы никогда не видели молодыми2
Самые безумные передачи за всю историю телевидения10
Звезды, которых уволили в разгар съемок2
Наши актеры, засветившиеся в Голливуде1
Тест: вспомните ли вы эти имена из советского кино3
Видео
02:02
Главный сериал зимы от режиссера «Молодого Папы»
Сериалы
04:45
Как сложилась судьба Надежды из «Любовь и голуби»
Актеры
02:34
Появился новый трейлер «Человека-паука»
Фильмы
06:55
Мультяшные красотки, о которых грезят мужчины
Фильмы
02:59
Как Николай Бурляев попал в «Военно-полевой роман»
Актеры
02:38
«Фантастические твари-2» лидируют в прокате
Фильмы
11:09
Наши актеры, засветившиеся в Голливуде
Актеры
05:35
Порочные привычки звезды сериала «Клон»
Актеры
02:10
Разумовская прокомментировала финал «Мажора»
Сериалы
04:52
Актеры, сыгравшие несколько ролей в одном фильме
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение