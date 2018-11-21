Стас Михайлов сыграет в фильме Тины Канделаки

Телеведущая Тина Канделаки станет сопродюсером комедии, главную роль в которой сыграет певец Стас Михайлов . Об этом сообщил сайт РБК со ссылкой на директора исполнителя Табриза Шахиди.

Комедию начнут снимать летом. Помогать Канделаки будет владелец студии Goose Goose Films Давид Кочаров. Картина расскажет о праздновании Международного женского дня и неразрывно связанном с ним Стасе Михайлове.

В разговоре с РБК Тина Канделаки уточнила, что в прокат фильм может поступить уже весной 2020 года. Однако подробности сценария и состав съемочной группы она раскрыть отказалась.

Стас Михайлов — один из самых популярных артистов на отечественной эстраде. По данным агрегатора радиостанций столицы Moskva.FM, его самые популярные песни прозвучали в эфире несколько десятков тысяч раз. Композиция «Все для тебя» «крутилась» в эфире 13,8 тысячи раз, «Берега мечты» — 8,3 тысячи раз, «Без тебя» — 6,8 тысячи раз.