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Стас Михайлов сыграет в фильме Тины Канделаки 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Телеведущая Тина Канделаки станет сопродюсером комедии, главную роль в которой сыграет певец Стас Михайлов. Об этом сообщил сайт РБК со ссылкой на директора исполнителя Табриза Шахиди.
Комедию начнут снимать летом. Помогать Канделаки будет владелец студии Goose Goose Films Давид Кочаров. Картина расскажет о праздновании Международного женского дня и неразрывно связанном с ним Стасе Михайлове.
В разговоре с РБК Тина Канделаки уточнила, что в прокат фильм может поступить уже весной 2020 года. Однако подробности сценария и состав съемочной группы она раскрыть отказалась.
Стас Михайлов — один из самых популярных артистов на отечественной эстраде. По данным агрегатора радиостанций столицы Moskva.FM, его самые популярные песни прозвучали в эфире несколько десятков тысяч раз. Композиция «Все для тебя» «крутилась» в эфире 13,8 тысячи раз, «Берега мечты» — 8,3 тысячи раз, «Без тебя» — 6,8 тысячи раз.
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Тина Канделаки , Стас Михайлов , РБК , Фильмы
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