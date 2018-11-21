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Почему Гундарева не хотела сниматься с Райкиным 

Рамблер 2 часа назад
Наталья Гундарева и Константин Райкин учились на одном курсе в Щукинском училище. При этом актриса не особо жаловала своего коллегу по цеху, считая его баловнем судьбы, ведь он родился в известной актерской семье. Гундарева категорически отказывалась сниматься в кадре с Райкиным в музыкальной комедии «Труффальдино из Бергамо», актриса пыталась добиться назначения на главную роль своего друга детства — актера Виктора Павлова. Но славившийся крутым нравом режиссер Владимир Воробьев не позволил знаменитой артистке вмешаться в съемочный процесс. Стоит отметить, что профессиональная состоятельность Райкина практически сразу стала очевидна и для режиссера, с которым у него возник конфликт, и для исполнительницы роли возлюбленной Труффальдино. Гундарева видела, как кропотливо работает над своей ролью Райкин. К тому же актер разительно отличался от коллег — он превосходно двигался и танцевал. Впоследствии Гундарева поняла необоснованность своего предубеждения в отношении Райкина, который с теплотой отзывался о совместной работе с актрисой в комедийном фильме.
Комментарии1
Константин Райкин , Виктор Павлов , Наталья Гундарева , Владимир Воробьев , Фильмы , Актеры , Видео
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