Почему Гундарева не хотела сниматься с Райкиным 

Наталья Гундарева и Константин Райкин учились на одном курсе в Щукинском училище. При этом актриса не особо жаловала своего коллегу по цеху, считая его баловнем судьбы, ведь он родился в известной актерской семье. Гундарева категорически отказывалась сниматься в кадре с Райкиным в музыкальной комедии «Труффальдино из Бергамо», актриса пыталась добиться назначения на главную роль своего друга детства — актера Виктора Павлова. Но славившийся крутым нравом режиссер Владимир Воробьев не позволил знаменитой артистке вмешаться в съемочный процесс. Стоит отметить, что профессиональная состоятельность Райкина практически сразу стала очевидна и для режиссера, с которым у него возник конфликт, и для исполнительницы роли возлюбленной Труффальдино. Гундарева видела, как кропотливо работает над своей ролью Райкин. К тому же актер разительно отличался от коллег — он превосходно двигался и танцевал. Впоследствии Гундарева поняла необоснованность своего предубеждения в отношении Райкина, который с теплотой отзывался о совместной работе с актрисой в комедийном фильме.