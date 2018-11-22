7 дешёвых боевиков, которые легко дадут фору Голливуду

Уже сегодня в российский прокат выходит фантастический боевик "Апгрейд". Фильм из-за схожей концепции часто сравнивают с недавним "Веномом" и всегда не в пользу последнего. "Апгрейд", снятый всего за пять миллионов долларов (против ста миллионов "Венома") ещё одно доказательство того, что мало иметь большой бюджет, чтобы снять хороший экшен. Мы решили вспомнить ещё семь примеров боевиков, которые, несмотря на мизерные затраты на производство, легко уделывают многомиллионные блокбастеры.

Инопланетное рагу

В 1982 году молодой новозеландский парень по имени Питер Джексон (тот самый, который потом сделает "Властелина колец") начал снимать короткометражку о вторжении злобных инопланетян, убивающих людей, чтобы сделать из них межгалактический фастфуд. Бюджет он накопил со студенческой стипендии, все актёры его знакомые и друзья (в том числе и он сам, аж в двух ролях), все операторские краны, стэдикамы и сложные резиновые маски Питер сам делал на заднем дворе родительского дома.

Вскоре короткометражка переросла в полный метр у молодого режиссёра оказалось столько идей, что в пятнадцать-двадцать минут вместить их попросту не получилось. Пять лет он на выходных снимал "Инопланетное рагу" без сценария и какого-либо плана, чистое творчество и импровизация. Получился прекрасный трэш-боевик: изобретательный, уморительный и невероятно качественно сделанный для своего бюджета. Неудивительно, что на Каннском кинофестивале "Рагу" купили для проката сразу в несколько стран а Питер Джексон мгновенно получил заказ на следующий проект, уже со студийным бюджетом и серьёзной подготовкой.

Шестиструнный самурай

Чтобы снять культовую постапокалиптическую комедию "Шестиструнный самурай", режиссёр Лэнс Манджиа и актёр, он же мастер боевых искусств, Джеффри Фэлкон просто вышли в американскую пустыню с запасом просроченной плёнки и реквизитом с помойки и начали снимать. Правда, вскоре они поняли, что так дело не пойдёт, смонтировали из снятого небольшой трейлер и отправили его на фестивали, где и смогли выбить хоть какие-то деньги на производство фильма.

Но даже так бюджет "Шестиструнного самурая" по меркам Голливуда смешной. Реквизит, в том числе и костюмы, авторы всё так же брали буквально из мусорки, а просроченную плёнку никто на нормальную менять не стал. И правильно сделали: будь фильм дороже, его специфичный шарм наверняка не сработал бы.

Безумный Макс

Австралийский врач Джордж Миллер однажды по одному ему понятной причине решил полностью сменить направление в карьере. Несколько лет он работал в карете скорой помощи, чтобы накопить деньги на осуществление своей мечты съёмки полнометражного фильма. Всего Миллеру на пару с его другом Байроном Кеннеди удалось собрать около 350 тыс. долларов, абсолютно смешной для кино бюджет. Но их это, конечно, не остановило.

Миллер собрал для массовки настоящих "фриков" с собственными байками и машинами чтобы не пришлось переплачивать за массовку и технику. Снимать трюки и погони приходилось, что называется, "втихаря", пока не заметит полиция ведь никакого разрешения на подобные мероприятия посреди трассы у киноделов не было. К слову, и постапокалиптический сеттинг у "Безумного Макса" только из-за отсутствия бюджета: Миллер не мог позволить себе снимать кино в черте города и быстро придумал оправдание царящему вокруг запустению. Выходит, что, будь у него бюджет побольше, был бы "Безумный Макс" очередным невзрачным полицейским боевиком.

Нападение на 13-й участок

После относительного успеха комедийного хоррора "Тёмная звезда", дебюта Джона Карпентера в большом кино, продюсеры предложили молодому постановщику снять всё, что его душе угодно, но только с очень ограниченным бюджетом. Карпентер, вдохновившись классическими вестернами и картиной "Ночь живых мертвецов" Джорджа Ромеро , взялся за боевик о полицейском участке, который осаждает группа бандитов.

С бюджетом всего в 150 тыс. долларов режиссёр снял умный, жёсткий и изобретательный боевик, который спустя сорок лет сохранился гораздо лучше, чем многие более дорогие его современники. Сам Карпентер как-то заявил, что съёмки "Нападения на 13-й" участок были самыми весёлыми в его карьере и в фильме этот энтузиазм хорошо заметен. Неудивительно, что боевик быстро стал культовым в узких кругах, а самому Карпентеру стали доверять всё больше: следующим шагом в его карьере будет "Хэллоуин", а потом уже пойдёт и "Нечто", и "Туман", и "Большой переполох в маленьком Китае".

Выход дракона

Сейчас Брюс Ли без сомнения, икона martial arts боевиков. Его имя давно стало нарицательным, фильмы с ним видел каждый, кто хоть когда-то интересовался восточными единоборствами. Но так было не всегда. Несмотря на успех и популярность Брюса в родном Гонконге, в Голливуде он долгое время оставался известен только как исполнитель одной из ролей в супергеройском телесериале "Зелёный шершень".

Лишь в 1973 году американский режиссёр Роберт Клауз снимает "Выход дракона", первый голливудский боевик с Брюсом в главной роли. С небольшим бюджетом в 800 тыс. долларов он делает картину, навсегда изменившую отношение американских продюсеров к восточному экшен-кино не будь "Выхода дракона", едва ли тот же Джеки Чан когда-либо попал бы в Голливуд. К сожалению, сам Брюс Ли не дожил до всемирной славы. За несколько недель до премьеры "Выхода дракона" он скончался, оставив после себя целое наследие из блестящих боевиков.

Рейд

Во времена, когда Голливуд совсем разучился снимать боевики спасибо "Борну" и его эпилептическому монтажу, который одно время копировали (и неумело) все, кому не лень, яркой вспышкой выстрелил индонезийский "Рейд". Снятый режиссёром-дебютантом Гаретом Эвансом всего за миллион долларов фильм об отряде полицейских, штурмующих переполненную бандитами высотку, стал настоящим глотком воздуха для всех любителей качественного экшена.

Эванс снял удивительно простое, но в то же время невероятно эффектное кино, боевик, в котором нет ничего лишнего. Только безупречно поставленные драки, очень "физическое" насилие и сюжет достаточно незамысловатый, чтобы не отвлекать от действия, но достаточно убедительный, чтобы придать действию нужный контекст.

Музыкант

Остановимся на самом ярком и по совместительству дешёвом примере. Если другим режиссёрам (не считая Джексона) хватало пары сотен тысяч долларов, Роберту Родригесу оказалось достаточно семи тысяч. Именно столько он смог накопить, работая, по сути, подопытной крысой для тестирования медицинских препаратов.

Родригес воспринимал "Музыканта" как очередное упражнение в режиссуре, попытку сделать полнометражное кино без надежд на его какой-либо успех. Как и Джексон, он сам выступил режиссёром, оператором, продюсером и специалистом по спецэффектам (ещё и музыку сам написал), разве что не сыграл в фильме но только по той причине, что некому было бы держать камеру. Чтобы делать кадры с движением, он садился в сломанную больничную каталку, а каждый испорченный дубль старался не выбрасывать, а придумывать, как бы его использовать на монтаже что зря плёнку-то тратить.

В итоге получился отличный и очень "живой" боевик, по которому и не скажешь, что сняли его за сущие копейки. Родригес, не веря в прокатный потенциал фильма, собирался прокатывать его на DVD в Латинской Америке, но от всех компаний получил отказ. Тогда, больше от отчаяния, он отправил "Музыканта" в крупные голливудские студии, которые, к огромному удивлению Роберта, картиной заинтересовались. Фильм выпустили в прокат, где он собрал 2 миллиона долларов в 285 раз больше своего бюджета. Позже Родригес, ныне успешный режиссёр, за плечами которого "Город грехов", "Отчаянный" и "От заката до рассвета", напишет целую книгу о процессе съёмок "Музыканта": "Кино без бюджета: Как в 23 года покорить Голливуд, имея в кармане 7 тысяч долларов".