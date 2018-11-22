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Фильмы Западного Китая покажут в центре Москвы 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
25 ноября в Москве в киноклубе «Фитиль» в рамках проекта «2018: открой культуру Западного Китая в России» состоятся показы документальных фильмов «Третий полюс / Roof of the world» (2015, реж. Чжен Хайруо) и «Встречи в Шамбале» (2018, реж. Ян Дажонг), объединенные в цикл «Фильмы Западного Китая».
Проект успешно проводится в разных странах, и цель его — как можно полнее представить красочную культуру обширного западного региона Китая, населенного примерно 50 этническими меньшинствами. Этот важный стратегический район, добившийся больших успехов в области экономики, культуры и социальной сферы, и раньше был ключевой частью маршрута древнего Шелкового пути. В настоящее время благодаря развитию инициативы «Один пояс, один путь» происходит энергичный рост и укрепление позиций западного региона Китая в обмене и сотрудничестве между Западом и Востоком.
Фильмы «Третий полюс / Roof of the world» и «Встречи в Шамбале» с необычного ракурса рассказывают истории людей, живущих в гармонии с природой на Цинхай-Тибетском плато. Невероятной красоты Цинхай-Тибетское плато, мощь культуры, духовная жизнь людей и их красота и целостность — таков представленный столичному зрителю многоликий и загадочный Китай.
Фильмы будут демонстрироваться с русскими субтитрами, бесплатно, 25 ноября 2018 года с 14:00 до 17:00, киноклуб «Фитиль» (Фрунзенская набережная, 12).
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