Лучшее новое итальянское кино, которое стоит посмотреть уже сейчас

Буквально только что в прокате отгремел "Лоро" Паоло Соррентино , сей-час эстафету перехватил Матео Гарроне с "Догмэном". В Каннах в этом году итальянцы взяли две награды: за лучший сценарий ("Счастливый Лаззаро") и лучшую мужскую роль (опять же "Догмэн"). Если в папке отсмотренных итальянских режиссеров у вас лежат только работы Феллини и Антониони, то можете заглянуть в нашу подборку 7 отличных фильмов этого десятилетия, которые заслуживают вашего внимания.

Великая красота

Паоло Соррентино это первое имя, которое всплывает при обсуждении нового итальянского кино. После того как режиссер получил в Каннах приз жюри за фильм "Изумительный", в его карьере начался настоящий прорыв и он снял свой первый англоязычный фильм "Где бы ты ни был" с Шоном Пенном в главной роли. А вот первый "Оскар" итальянскому режиссеру принес без пяти минут великий фильм "Великая красота". В центре сюжета 60-летний журналист и писатель, меланхолично блуждающий по Риму. Старые привязанности и новые влюбленности, подброшенные по знакомству халтуры и воспоминания о единственном написанном романе, подлинники старых мастеров и перформансы постылых авангардистов все сливается в единую фреску, наконец-то знаменующую, с опозданием на сто лет, долгожданный закат Европы.

Гоморра

Картина Маттео Гарроне "Гоморра" это коллективный портрет неаполи-танской мафии, покоривший сердца жюри Каннского кинофестиваля. Фильм получил Гран-при, после чего имя режиссера стало хорошо известно синефилам по всему миру. Судьбы нескольких героев, чьи истории не пересекаются, подчинены интересам мафии: пожилой держатель общака, который выплачивает субсидии родственникам отбывших на отсидку, два юных гопника, разносчик продуктов, портной и выпускник университета. Живая камера, непрофессиональные актеры, гнетущий страх и полное ощущение документальности происходящего.

Счастливый Лаззаро

Аличе Рорвахер в этом году получила приз за сценарий на Каннском кинофестивале, показав одну из своих самых сильных работ драму "Счастливый Лаззаро" (в России его почему-то называют "Лазарем"). Это история 20-летнего фермера по имени Лаззаро, живущего в итальянской деревне Инвиолата. Из-за его простодушия и чистосердечного общения с окружающими главного героя считают дураком. Однажды у Лаззаро завязывается крепкая дружба с сыном помещика Танкреди, и тот предлагает главному герою инсценировать собственное похищение. Лаззаро соглашается, и эта афера неожиданно становится для него настоящим испытанием. В российский прокат фильм выходит 13 декабря.

Моя мама

Забавная и трогательная картина Нанни Моретти, может, и не очаровала критиков, осталась не отмеченной жюри в Каннах, но зрители фильм приняли очень тепло. Маргарита режиссер, и она занята съемками нового фильма, в который ей удалось затащить голливудского актера с лицом Джона Туртурро . Актер, правда, оказывается совсем непрофессиональным и придурковатым парнем, который не может запомнить ни строчки сценария, зато веселит всю съемочную группу. Еще и этого не хватало, ведь жизнь у Маргариты далека от идеала: она переживает разрыв с любимым, с дочерью не ладится, и даже брат испытывает кризис. И вот суматоху прерывает смерть мамы Маргариты, и главная героиня узнает о том, что жизнь ее мамы была полна загадок. Трогательная драмеди в кульминационной сцене выбьет слезу практически из любого и оставит после просмотра только самые светлые чувства.

Пойми меня, если сможешь

Азия Ардженто, дочь знаменитого Дарио Ардженто, далеко от отца не ушла, построив внушительную режиссерскую карьеру. В центре сюжета ее проекта, снятого на родном языке, юная Ария, болезненно переживающая шумный и скандальный развод родителей. Шарлотта Генсбур выступила в роли матери главной героини, образ которой был целиком списан с матери Азии, Дарии Николоди. Габриель Гарко , известный итальянский телеактер, прототип Дарио Ардженто, чья любовь к детям зависит от того, приносят ли они удачу в кинопроектах. Ни матери, ни отцу нет до Арии дела, а старшей сестре только повод дай для ссоры, и она выместит весь гнев на малышке. Девочке приходится жить на чемоданах, переезжая с места на место, и компанию ей составляет только черный кот. Многослойная и эмоциональная картина, впитавшая в себя переживания самой Азии Ардженто, растопит даже самое холодное сердце. "Пойми меня, если сможешь" в 2014 году участвовал в конкурсе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля, и, несмотря на то что фильм не получил заветный приз, он все равно стал одним из самых ярких кинособытий того года.

Моя гениальная подруга

Почему бы не включить в наш список один из самых многообещающих сериалов, который совсем скоро выпустит HBO? У "Моей гениальной подруги" запланировано сразу 4 сезона: первый расскажет о детстве и юности двух подруг из бедного квартала Неаполя бедной и умной Лену и еще более бедной и еще более умной Лилы. От сериала не стоит ждать откровений: все же первоисточник из-за описаний внутренних переживаний героини кажется совсем неэкранизируемой высотой, но даже качественный сериальный пересказ всех устроит. Есть подозрения, что "Моя гениальная подруга" сможет сместить "Мир Дикого Запада" с пригретого места "преемника 'Игры Престолов'".

Море в огне