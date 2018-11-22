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Назван самый худший мультфильм Disney 

Рамблер 19 минут назад
Фото: кадр из мультфильма "Цыпленок Цыпа"
Рейтинг составлен из 57 мультфильмов.
"Цыпленок Цыпа" признан самым плохим мультфильмом по версии портала Collider. В рейтинг попали лучшие и худшие работы студии. Всего получилось 57 кинолент.
"Цыпленок Цыпа" — это 46-й полнометражный мультфильм студии Disney, снятый режиссером Марком Диндалом в 2005 году.
"Зрители сразу же забыли про существование этого мультфильма, и на то у них была довольно веская причина: картина действительно оказалась плохой", — отмечает интернет-издание Collider.
В рейтинге этот мультфильм занял последнее 57 место. Он расположился сразу следом за кинолентой "Лис и пес" 1981 года. На третьем месте антирейтинга оказалась картина "Не бей копытом" 2004 года.
Первое место в тройке лидеров лучших анимационных фильмов студии Disney занимает "Пиноккио" 1940 года. Его хорошо восприняли критики и зрители. Стоит отметить, что это был первый мультфильм студии, номинированный на премию "Оскар".
Следом за "Пиноккио" идет "Спящая красавица" 1959 года, а на третьем месте оказалась "Фантазия" 1940 года.
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Марк Диндал , Фильмы
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