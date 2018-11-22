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В Санкт-Петербурге снимут фильм о детях Николая II 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Открытые источники
Петербургская киностудия "Лендок" запускает в производство документальный фильм о детях Николая II. Об этом студия сообщила на своей официальной странице в социальной сети.
Ленту будет снимать молодая режиссер Мария Поприцак по собственному сценарию. Она — автор фильмов о молодом поколении "Я здесь" и блокаде Ленинграда "Девочки".
У будущей картины уже есть рабочее название — "Пустые страницы". Ее сюжет будет основан на исторических документах, дневниках и письмах и расскажет о личной жизни княжны Татьяны и планах цесаревича Алексея на управление государством.
"Долгое время царская семья была своеобразной иконой новой России, но мало кто рассказывал о человеческой стороне последних русских монархов. Какая песня была любимой у княжны Ольги? В кого была влюблена Татьяна? Как Алексей хотел управлять государством? На все эти вопросы и ответит фильм", — говорят создатели.
Производство картины начнется в течение нескольких месяцев, а премьера запланирована на конец 2019 года.
Комментарии
Мария Поприцак , Николай II , Фильмы
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