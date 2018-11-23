Вышел трейлер комедии «Пышка» с Дженнифер Энистон 

Если вы любите фильмы о бодипозитиве и разрушении стереотипов вроде «Красотки на всю голову», то комедия «Пышка» от режиссера «Шага вперед» и «Предложения» Энн Флетчер как раз для вас. Мы узнаем историю старшеклассницы (Даниэль МакДональд, «Леди Берд»), которая решает пойти по стопам своей знаменитой мамы и стать королевой красоты. Что в этом удивительного? А то, что фигура девушки далека от модельных стандартов. Ей предстоит пойти против своей идеальной матери, которая ласково называет ее «Пышка», побороться с комплексами, от которых страдает с самого детства, самой поверить в собственную красоту и совершить пусть маленькую, но настоящую бьюти-революцию в своем небольшом городке.
Приятный бонус, ради которого этот фильм точно стоит посмотреть, — Дженнифер Энистон в роли мамы той самой девочки. Сама актриса неоднократно высказывалась о том, как важно любить себя и верить в собственные силы несмотря ни на что. «Никого не слушайте! Вы прекрасны! Неважно, как вы выглядите. Главное — быть здоровыми и счастливыми и жить в гармонии с самими собой», — призывает она в интервью.
Премьера комедии «Пышка» — 13 декабря.