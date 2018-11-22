Мадс Миккельсен: 5 фильмов с актером, которых вы не видели

Звезде сериала «Ганнибал», датскому актеру Мадсу Миккельсену, сегодня исполняется 53 года. За это время он успел сняться в четырех десятках фильмов, получить 24 награды и 33 номинации, вырастить двоих детей и заслужить рыцарский орден Даннеборг лично из рук королевы Дании Маргарет II.

В честь именинника представляем вашему вниманию 5 не очень известных, но отличных фильмов с его участием.

Открытые сердца / Elsker dig for evigt, 2002

Драма режиссера Сюзанны Бир о том, как судьба одним ударом разрушает жизни четырех человек. Счастье Йоакима и Сесиль, готовящихся к свадьбе, рушится в один миг, когда Йоаким попадает под колеса автомобиля и остается навсегда парализованным. Сидевшая за рулем Мария терзается чувством вины и просит мужа Нильса, работающего врачом в больнице, куда доставили Йоакима, утешить и поддержать разбитую горем Сесиль. Нильс влюбляется в Сесиль и теперь должен сделать выбор, который причинит боль всем, кто ему дорог. Молодой Мадс Миккельсен прекрасен в роли Нильса, потерявшегося в своих чувствах.

Коко Шанель и Игорь Стравинский / Coco Chanel & Igor Stravinsky, 2009

Закрывала Каннский кинофестиваль 2009 года любовная драма Яна Кунена . Экранизация книги «Коко и Игорь» рассказывала о непростых взаимоотношениях французской модельерши и русского композитора, которые вдохновили Коко на создание знаменитых духов Шанель № 5. В режиссерском кресле — талантливый режиссер и клипмейкер, сценарием занялся автор романа, а за костюмы взялся сам Лагерфельд. Фильм не получил наград, но какой размах, какое роскошество!

Король Артур / King Arthur, 2004

В исторической драме Антуана Фукуа Миккельсен сыграл отважного рыцаря Тристана, его напарниками по съемочной площадке стали Клайв Оуэн Кира Найтли . Несмотря на то, что создатели фильма изрядно отошли от канонической версии легенды о кельтском герое, у них получился отличный исторический эпик, местами драматичный и невероятно красивый.

Королевский роман / En kongelig affære, 2012

Жемчужина 62-го Берлинского международного кинофестиваля, заслужившая награды «За лучшую мужскую роль» и «Лучшие костюмы». В центре сюжета — запретный роман юной королевы Каролины Матильды и молодого германского доктора Иоганна Фридриха Струэнзе. Стоит отметить, что химия между Миккельсенем и Алисией Викандер сыграла для молодой актрисы не последнюю роль. После выхода фильма ее стали приглашать в крупные зарубежные проекты. До этого актриса появлялась только в эпизодах шведских сериалов и короткометражках.

Охота / Jagten, 2012