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«Солдат Иван Бровкин» оказался плагиатом 

Рамблер 28 минут назад
Фильмы-близнецы, снятые по одному и тому же сюжету, не редкость в наши дни: это касается не только экранизаций произведений классической литературы, порой телезритель видит явное сходство и в фабулах современных кинокартин. Одним из ярких случаев, связанным со скандалом о присвоении авторского замысла, был конфликт между советскими сценаристами Иваном Стаднюком и Георгием Мдивани. Стаднюк, написавший сценарий к фильму «Максим Перепелица» по своей одноименной повести, в открытую заявил, что главные коллизии комедии «Солдат Иван Бровкин» были фактически полностью заимствованы драматургом Мдивани из его произведения. Оба фильма со схожими сюжетными перипетиями вышли на экран в 1955 году, при этом «Максим Перепелица» был снят на черно-белую пленку, а «Солдат Иван Бровкин» — на цветную. Увидев едва ли не точную копию своего «Перепелицы», Стаднюк был крайне возмущен фактом бесцеремонного использования его творчества. Сценарист публично обвинил своего коллегу — автора «Солдата Ивана Бровкина» в плагиате, написав письмо в газету «Правда». Конечно же, Георгий Мдивани отрицал все обвинения, но избежать осуждения со стороны руководства ему не удалось. Впоследствии киносценарист принес Стаднюку личные извинения по телефону.
Комментарии
Георгий Мдивани , газета "Правда" , Фильмы , Актеры , Видео
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