Назван самый смешной эпизод в кино за последние 10 лет

Критика портала Vulture позабавил эпизод из первой части саги «Сумерки».

Фэнтези-мелодрама о вампирах стала одним из самых популярных фильмов у молодежи. За историей любви необычного вампира и обычной девушки следили миллионы зрителей во всем мире на протяжении нескольких лет. Оказалось, что вампиры не только спят днем в кроватях-гробах и выходят ночью на охоту, но и способны вести обычный образ жизни: ходить в школу, заводить друзей, даже играть в бейсбол.

Собственно, эпизод, в котором вампиры играют в эту популярную в США игру, и стал, по мнению портала Vulture, самой смешной сценой в кинематографе за последние десять лет.

Во-первых, критик задался вопросом, а зачем они это делают? Никакой особенной смысловой нагрузки эта сцена не несет, а уж персонажи вообще ведут себя нелепо. Например, критик отметил, что вампир Эммер зачем-то танцует перед началом игры хип-хоп, Джаспер Каллен бесконечно вертит в руках железную биту, красуясь перед всеми, а Эдвард по поводу и без использует свои суперспособности (справедливости ради надо отметить, что не брезгуют этим и остальные вампиры).

Критик отмечает, что Белла рисковала, согласившись прийти на эту игру. Ведь поединок мог длиться вечно, если бы игроки продолжали применять свои способности. Девушка вполне могла бы успеть и состариться, наблюдая за игрой. По сути ее спасли «плохие» вампиры, появившиеся на площадке.