Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Смолфут
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Ральф против интернета
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Веном
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Disney запатентовал световой меч из «Звездных войн» 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Звездные войны"
Компания решила, что настала пора создать настоящий световой меч из знаменитых «Звездных войн». Правда, настоящим уникальное оружие можно назвать лишь условно: разумеется, никакого вреда никому оно причинить не сможет.
По замыслу инженеров, устройство будет иметь удобную рукоятку, из которой при нажатии на кнопку будет «вылетать» лента, растягивающаяся в длину. По описанию устройство, надо сказать, весьма напоминает рулетку. Во всяком случае, принцип работы, похоже, тот же.
“Клинок” будет оснащен световыми элементами, а каждая манипуляция с таким мечом будет сопровождаться звуковыми эффектами. Также меч будет способен захватывать и отражать инфракрасные лучи.
Использовать такую «игрушку» Disney планирует в своих тематических парках в Калифорнии и во Флориде. Посетители смогут почувствовать себя настоящими героями знаменитой саги.
Walt Disney , Фильмы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Солдат Иван Бровкин» оказался плагиатом26
Почему Гундарева не хотела сниматься с Райкиным18
Каким был Нагиев до ТВ и кино10
Самые нелепые смерти в кино1
Названы лучшие сцены секса в кино7
Видео
01:37
В Сети появился трейлер нового «Короля Льва»
Фильмы
03:00
«Солдат Иван Бровкин» оказался плагиатом
Фильмы
20:08
Реальность и вымысел об эпохе репрессий
Сериалы
02:54
Зачем Светлану Дружинину довели до слез на съемках
Актеры
09:21
Самые нелепые смерти в кино
Фильмы
02:02
Главный сериал зимы от режиссера «Молодого Папы»
Сериалы
04:45
Как сложилась судьба Надежды из «Любовь и голуби»
Актеры
07:43
Звезды, которых заставили сняться в кино
Актеры
12:05
Актеры-эпизодники, затмившие звезд
Актеры
03:00
Зачем Светлана Крючкова нервно смеялась на съемках
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение