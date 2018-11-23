Disney запатентовал световой меч из «Звездных войн»

Компания решила, что настала пора создать настоящий световой меч из знаменитых «Звездных войн». Правда, настоящим уникальное оружие можно назвать лишь условно: разумеется, никакого вреда никому оно причинить не сможет.

По замыслу инженеров, устройство будет иметь удобную рукоятку, из которой при нажатии на кнопку будет «вылетать» лента, растягивающаяся в длину. По описанию устройство, надо сказать, весьма напоминает рулетку. Во всяком случае, принцип работы, похоже, тот же.

“Клинок” будет оснащен световыми элементами, а каждая манипуляция с таким мечом будет сопровождаться звуковыми эффектами. Также меч будет способен захватывать и отражать инфракрасные лучи.